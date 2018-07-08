大同條款過關 中資搶插旗 公司派繃緊神經

2018-07-08

〔記者張慧雯／台北報導〕全球都在抵禦紅色資本入侵，而中資不僅對歐美各國大規模展開併購，對台灣也有很大興趣，從房地產、媒體業到高科技業，中資可說是「見縫插針」，除對半導體業虎視眈眈外，對持有大量土地的傳統產業也不放過。

從半導體到傳產 都想入股

根據統計，中資對台灣企業幾乎年年都有入股或插旗的案例，更有「整碗捧去」的先例。宣德是最早被中資入股的上市櫃公司，中國立訊透過香港的子公司持股宣德三成，是目前中資持股最高的台灣上市櫃公司；而後三安光電買下璨圓、間接持有晶電，但三安最後又全數出清持股，二○一六年看上砷化鎵大廠環宇-KY，但因環宇旗下產品供應美國國防工業、應用於敏感的軍事武器如飛彈導彈無線指引等，美國海外投資審查會（CFIUS）無法同意併購案而作罷。

二○一五年更是國內半導體業面臨紅色資本最緊張的一年，包括南茂、矽品、頎邦、力成等封測廠，中國紫光集團都分別插旗子公司，揚言「不開放投資、我就挖角」，更信誓旦旦要成為全球半導體第三大，一時間產業界風聲鶴唳；不過，最後紫光放棄矽品，矽品轉投入日月光懷抱，而紫光集團董事長趙偉國更突然於今年四月辭去董座。

除大同外 也欲取得中美晶股權

事實上，近幾年來中資欲染指台灣企業的傳聞不斷，今年以來除大同外，市場也傳出中資欲取得中美晶股權，藉此獲得子公司環球晶圓經營權，同樣也是瞄準半導體矽晶圓的高端技術。今年三至四月董監改選期間，同樣也盛傳港（中）資看準國內中石化持有豐富的土地資產，有意入主中石化，但最後董監改選並未翻盤，仍是公司派當家。

學者︰中對台策略「一女招三婿」

中山大學社會系教授蔡宏政曾表示，中國對台的策略就是「一個女兒招三個女婿」，只要有一個突破口，就可以不斷抬高價碼，為了第一個突破口，中國可以給予巨大的優惠與利益，然後要求其他廠商援例辦理，個人短利將逐漸累積成集體的長期不利；因此，政府要做的不是順從某個廠商的邏輯，而是出面喊聲，誰敢先動就懲罰誰，才能約束個別廠商一己利益，形成對外一致的集體利益。