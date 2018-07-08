工商界質疑︰各有盤算 怎擇一適用

2018-07-08

公司派、市場派只會選對己有利的法令

〔記者張慧雯／台北報導〕對於「公司法」與「證交法」不同調問題，金管會主委顧立雄表示，公開發行公司若公開收購持股過半，二法可擇一適用。不過，工商界質疑，「怎麼擇一適用」，希望能以行政命令增加約束力，避免公司派無法專心經營本業。

商總理事長賴正鎰則重申，「公司法」中所謂的「大同條款」闖關通過，未來只要市場派持股滿三個月、股權過半，就能召開股東臨時會改選董事，這將使得上市櫃公司容易被市場派奪權。

盼以行政命令增加約束力

至於金管會主委顧立雄所說的「二法擇一」，賴正鎰認為，二擇一其實就是「沒有法」，公司派、市場派若以對自己有利的法令各執一辭，那麼是誰對誰錯呢？

賴正鎰建議，希望金管會與經濟部能夠坐下來好好討論，既然此規定讓「公司法」與「證交法」相互牴觸，正好可以利用這個機會進行彌補，看看是否能夠用行政命令對此條款增加約束力，避免上市櫃公司無法專心經營本業，隨時得擔心經營權風險問題。

不送審增加公司經營風險

工總則認為，不管是哪種法二擇一，最大問題是，現行制度須送經濟部審查，但未來卻不用先送審，這樣衍生的問題與公司派的經營風險就大增，很容易讓玩弄財務槓桿的市場派介入，這不是適用哪種法的問題。

上市櫃公司協會也認為，「大同條款」增加企業防禦外侮的成本，希望法令的修改是更周延，而非相互牴觸、出現漏洞，不是鼓勵市場派動不動就來搶經營權。

事實上，七大工商團體今年五月就針對「公司法修正草案」發表嚴正聲明，針對過半股東得召集股東臨時會的部分，建議「必須設有繼續一年以上持股的限制，需先請求董事會召集，並報主管機關同意，主管機關也須針對大股東適格性進行審查，以維護公司穩健經營」，但相關訴求並未獲得主管機關重視，讓工商團體感到失望。