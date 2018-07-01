蘇辦：侯記者會證明大群館租金還是每年漲5％

2018-07-01

〔記者葉冠妤、賴筱桐、翁聿煌、楊心慧、鍾泓良／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天說明文化大學「大群館」宿舍案的爭議，民進黨新北市長參選人蘇貞昌回應說，對於自家的財產，侯友宜要講清楚並接受檢驗，侯過去一直不肯講清楚、一直閃躲，現在終於知道躲不過要出來面對了，希望他能坦白、講清楚，別再扭曲了。

在侯友宜記者會之後，媒體詢問蘇貞昌看法，蘇表示，因為都在外面跑行程，不曉得侯友宜說了什麼？媒體再問文大宿舍是否對侯友宜的民調造成影響？蘇貞昌意有所指地說，「那你看，他（侯）為什麼會出來講？」

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞批評說，侯友宜愈說愈模楜，唯一不變的是大群館還是照樣每年調漲五％。

黃韋鈞說，侯友宜經過二十四天後終於面對社會大眾的質疑，但遺憾的是，侯友宜還是沒有正面回應各項質疑，事實證明文大宿舍就是侯家的財產；原本宣稱要讓記者「問到飽」的記者會，卻限制記者發問時間和內容，整場記者會只留下更多疑問。

他表示，侯友宜的記者會只證明「大群館」確實是侯家的財產，也證明從一九九七年至今，侯家已賺了二．四八億元，到二○二六年約滿為止，侯家將可賺取四．三億元，仍以每年漲五％的暴利收租。

黃韋鈞說，侯友宜避重就輕只說公司是合法登記、合法繳稅，卻沒有回應公司是否為一人公司、女兒當公司負責人是否是逃漏稅的人頭公司？如果侯友宜認為一切合法，應該公布從「友友」到「又昱」公司歷年股權的移轉過程，把一切攤在陽光下，畢竟從一九九七年迄今，侯家公司賺了二億多元，為何一年收那麼多租金，侯友宜申報的財產卻每年下降那麼多？針對外界對於財產不明的質疑，侯友宜仍避而不答，很多疑點都沒有講清楚，記者會有開等於沒開。

林洲民：大群館認定 本週會有結果

對於大群館是否違反土地使用分區規定，台北市都市發展局長林洲民昨天表示，文化大學前天已回函指出「大群館是學生宿舍，也是教育設施」，若認定文化大學所陳述的「學生宿舍」，就是法令上所稱的「寄宿住宅」，就會認定違法，依法開罰六萬到三十萬元。林強調，本週會有結果。