老縣長蘇煥智 參選台南市長

2018-06-30

〔記者楊金城、邱灝唐／台南報導〕前台南縣長蘇煥智退出民進黨後，原本有意參選下屆台北市長，昨天在台南市佳里愛鄉文教基金會和廿多位好友會商後，決定轉戰下屆台南市長。他對台南是綠營「鐵板一塊」存疑，自認有勝算，將在七月二日上午十點於台南永康桂田酒店召開「故鄉的呼『煥』」記者會，完整說明參選台南市長的理念。

七月二日說明參選理念

此一宣布等於泛綠將有無黨的蘇煥智及許忠信，挑戰民進黨提名的黃偉哲。相較於泛綠三人參選，目前還無整合跡象，國民黨提名的高思博已爭取到初選對手黃秀霜答應擔任競選總部主委，他昨天表示不放棄尋求另一位泛藍的無黨籍參選人陳子敬的支持；陳子敬則說，目前還是各自努力，到登記截止前還有時間，只要有機會都可以談。而標榜跳脫藍綠的無黨籍林義豐強調參選到底。

蘇煥智昨日與好友商議參選台南市長，與會成員除了無黨籍市議員曾王雅雲、前縣府幕僚和商界朋友，也有民進黨員出席，大家皆一面倒勸進，甚至直言「既然蘇煥智已決定，黨紀處分不是問題，到時會退黨助選。」

自認跳脫藍綠有勝算

蘇煥智強調，民進黨執政兩年來與地方民意脫節，行政院長賴清德在市長任內的施政也引起不少抱怨，例如房屋稅、地價稅大漲，一例一休造成產業困境等，因此過去被稱為綠營「鐵板一塊」的南台灣，在中央執政與地方脫節後，支持者是否還能死忠相挺，備受考驗。他這次返鄉參選為的是解決地方和經濟困境，而且跳脫藍綠結構，所以自認還是有勝算。

蘇煥智進一步解釋，台灣長期存在經濟、社會困境和南北差距等問題，就算台南身為六都也被愈拉愈遠，關鍵就在政府集權、集稅，如台積電繳了六百多億元的稅都被中央拿走，導致地方經濟無法發展，年輕人被迫離鄉背井，他在台南擔任三屆立委、兩屆縣長，努力廿多年都沒辦法解決問題，研究後才找到解決之道，也就是改革制度，所以他曾提出「新地方自治制度」、「地方再生」的訴求，回到台南參選更能向鄉親說明上述政策的思維，這也是他年輕時回到故鄉打拚至今的使命與志業。