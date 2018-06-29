逼美航空更名 中拒與美磋商

2018-06-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透廿八日獨家報導指出，中國民用航空局四月廿五日致函要求四十四家外國航空公司，要求其網站在標注台灣時，把台灣列為中國領土。儘管五月美國政府已表達嚴重關切，但中方本月態度更趨強硬，已在廿五日斷然回絕美方的磋商要求，不啻對正因貿易爭議處於緊張局勢的中美關係火上加油。

目前查證網站得知加拿大航空、英國航空、法國航空與德國漢莎航空等國際民航業者皆已從命；達美航空、聯合航空等數間美籍航空公司則以拖待變，未依中國規定在五月廿五日以前完成變更，正面臨下月廿五日最後通牒壓力。屆時若依舊未服從中國要求，可能遭遇何種報復還不得而知；根據中國去年十二月新修規定，外國航空公司若未符合「公共利益」要求，其營業許可證恐遭中國主管機關變更。

美國白宮五月初批評中國上述行為乃「歐威爾式的無理取鬧」；美國國務院更在五月底正式出手，對中國外交部發出照會，要求商議此事。但知情人士告訴路透，中國已在本月廿五日拒絕美方請求，美國國務院相當「失望」，全案已然成為「外交政策問題」，而非單純的雙邊飛航合作等技術性事件。

白宮內部廿七日已就此事開會商議，美國國務院則鄭重強調，「美國的航空公司不該被強迫遵從該命令」，「我們呼籲中國停止威脅強迫美國公司與公民」，何況中國開在美國的公司網站運作並未受到美國政治力同等介入。