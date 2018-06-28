國銀對中國曝險 連4季增加

2018-06-28

第1季對美曝險下降

美、中分居兩大曝險國

〔記者盧冠誠／台北報導〕美中貿易爭端升溫，中央銀行昨公布第一季本國銀行國家風險統計，國銀對美國、中國債權直接風險餘額分別為七一二億美元、四六九億美元，分居前兩大曝險國。

直接風險餘額是指國銀對非本國居民未經風險移轉的債權，若依最終債務人及保證人國別重新歸類後，則為最終風險淨額；國銀三月底對美、中債權的最終風險淨額分別為七一四億美元及七一二億美元，同樣分居前兩大。

不過，國銀對美國曝險下降，對中國則是連續四季走揚。央行官員指出，對美國曝險下降，主因國銀基於客戶資金調度，存放同業減少，以及票券、債券投資下滑所致。

至於國銀對中國曝險上升，央行官員表示，國銀首季投資金融債、資金拆存增加，以及人民幣對美元升值等因素，帶動三月底國銀對中國直接風險、最終風險分別季增十六億美元及十九億美元；目前國銀在中國共有二十九家分行、三家子行、十一家支行，據點與上季相同。

對於美中爆發貿易戰是否影響國銀曝險，央行官員指出，國銀在中國授信主要以支援台商為主，假設台商因此移回台灣，國銀對中國直接風險餘額就會下降；如果某些廠商乾脆直接前往美國，國銀對美國的直接風險餘額則會上揚。

央行表示，國銀第一季底外國債權直接風險餘額前十大國家（地區），依序為美國、中國、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡、英屬西印度群島，合計三○七五億美元，占我國外國債權直接風險總額近七十六％。