黨內「無主席」 選將請王指點

2018-06-25

〔記者邱燕玲／台北報導〕面對年底的直轄市及縣市長選舉，國民黨因黨產被凍結，對黨籍參選人甚少奧援，許多縣市長參選人因此經常尋求前立法院長、國民黨立委王金平的協助，包括台北市長參選人丁守中、台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美、嘉義市長參選人黃敏惠等，經常到王金平辦公室向王請益，聽取建議。

由於政壇戲稱吳敦義領導的國民黨現在呈現「無主席」狀態，國民黨縣市長參選人頻頻找王金平「商議」、尋求解決各種疑難雜症的舉措，引發黨中央的關注，黨中央因此意有所指地向部分縣市長參選人表示，有需要可找黨中央幫忙，不是都要找王院長。

澎、中市出面整合 台東也待協調

國民黨這次處理縣市長提名，包括澎湖縣等都是由王金平出面協調後才弭平爭議；完成各縣市提名後，部分參選人也持續向王請益，尋求協助，例如台東縣內部的整合尚未完成，也有待王出面協調。台中市原縣區的紅黑兩派上個月底上演為盧秀燕抬轎的團結戲碼，背後也是王金平居間協助整合。

前總統馬英九被訴洩密案，高等法院五月十五日宣判馬英九四個月徒刑，當天國民黨秘書長曾永權及盧秀燕、王惠美、黃敏惠就到王金平辦公室商談選舉事宜，王抽空才回應媒體訪問有關馬被判刑的相關新聞。

六月四日丁守中、盧秀燕也再度拜訪王金平。當時丁守中受訪表示，他是特地來向王院長請益；王金平則笑說，丁只是來聊天、喝茶而已。

另外，對於國民黨「無主席」狀態，政壇傳出吳敦義可能無意參與二○二○年總統大選。但據了解，吳敦義面對黨內詢問時，反問：「誰說我不選？」若加上有意再次挑戰總統大位的新北市長朱立倫，以及被外界視為可能參選的前行政院長江宜樺、張善政等人，甚至有意以參選自保的馬英九也被傳出可能回鍋再選總統，國民黨的二○二○總統大選熱鬧非凡。