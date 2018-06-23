警專女生鷹眼 助破槍毒案

2018-06-23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州警分局光華派出所警專女實習生辛睿蕓，前晚與2名員警執行巡邏勤務，警方攔檢一輛可疑轎車，辛睿蕓眼尖發現駕駛座旁半開的手提包，露出疑似槍柄物體，立即出聲警示，2警迅速壓制駕駛，果然起出1把改造手槍、彈匣、子彈25發及安非他命。

道明高中畢業的21歲辛睿蕓，為警專36期學生，暑假分發至光華所實習，展現初生之犢不畏虎的精神，獲得長官激賞。她開心表示，實習第3天就查獲槍毒，既緊張又興奮，期許自己畢業後當個霹靂女警。