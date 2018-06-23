競價破盤 離岸風電好便宜

2018-06-23

〔記者黃佩君／台北報導〕離岸風電競標開出跌破眼鏡的破盤價！經濟部昨公布開標結果，由海龍團隊及沃旭得標，價格為每度二．二二四五元至二．五四八一元，均低於目前台電售電均價二．六二元，且遠低於外界預期的四元左右。這次競標結果，除了轟動全球風電產業，也顯示台灣離岸風電價格具競爭力，成為能源轉型最大助力。

不到4元 跌破眼鏡

這次離岸風電競標，除中鋼外，共十二風場、七家業者投標，分配一．六六四GW併網容量；開標結果，新加坡玉山能源及加拿大北陸電力合組的海龍集團得到一、二名，海龍二號及三號風場分別以每度二．二二四五元及二．五○二五元得標，兩風場共○．七四四GW；丹麥風電龍頭沃旭（Ørsted）的大彰化西南、西北兩風場，則分別以二．五四八元及二．五四八一元得標，共○．九二GW。

能源轉型 最大助力

儘管競標不須負擔國產化任務，但開出低於平均電價的破盤價，也是今年離岸風電躉購費率每度五．八元的四成，令外界跌破眼鏡，有開發商昨步出會場時表示：「沒得標是非戰之罪。」

據了解，由於競標風場併網時間較晚，集中二○二三至二○二五年，屆時技術較成熟及成本下降，加上不須負擔國產化任務，成為開出破盤價主因。

有機會成最便宜電力

這次離岸風電競標開出的價格，也為政府二○二五年能源轉型目標提供具說服力的支持。經濟部能源局表示，台灣離岸風電以遴選及競標併行，希望兼顧能源自主及創造新產業，目前可看到「任務已有達成的機會」。

業界指出，這次競標結果意味二○二五年後的第三階段區塊開發，可能也將如歐洲般進入零補貼階段，屆時離岸風電有機會成為台灣最便宜電力來源；此外，離岸風電可能成為二○二五年的工業用電來源，屆時零售電價有機會高於每度三元，得標業者雖開出低價，但屆時若以市價轉供給一般、甚至工業用戶，皆具競爭力，而廠商未來因環保等要求產生的大量綠電需求，也可望獲得紓解。

加計四月底的遴選結果，台灣主要風電開發商依序為沃旭一．八二GW、達德能源一．○五八GW及海龍一．○四四GW。截至昨日止，二○二五年前共五．五GW離岸風場併網容量分配完畢，累計共將創造投資額九六二五億元、兩萬個就業機會。