奈及利亞擊敗冰島// 晉級3搶1 阿根廷還有生機

2018-06-23

〔記者林岳甫／綜合報導〕南美足球強權巴西、阿根廷在俄羅斯世界盃小組首戰都被對手逼平，昨第二戰呈現兩樣情！Ｄ組阿根廷昨日凌晨○比三遭克羅埃西亞痛宰，而今天凌晨奈及利亞以二比○擊敗冰島，阿根廷下一戰得勝奈及利亞才有機會晉級。昨晚Ｅ組的巴西迎戰哥斯大黎加，正規時間久攻不下，直到傷停時間靠庫提尼歐、內馬爾各進一球，以二比○擊敗哥斯大黎加，晉級情勢大好。

阿根廷門將助攻 克羅埃西亞3：0晉級

上屆亞軍阿根廷，坐擁超級球星梅西，被看好可奪冠，實戰完全沒有強隊風範，首戰被冰島一比一逼平，昨對克羅埃西亞演出荒腔走板，門將卡巴耶羅在氣氛緊繃時，下半場竟演出傳球「助攻」，最終遭逢隊史六十年最大挫敗，目送二連勝的克羅埃西亞提前晉級十六強。

阿根廷在Ｄ組兩場比賽僅拿一分積分，想保住十六強門票，除了要在廿七日凌晨二時擊敗「非洲雄鷹」奈及利亞，還得看同時間開踢的克羅埃西亞冰島之戰，決定最終命運。「獅王」梅西首戰對冰島十二碼球沒踢進，壓力早已爆表，第二戰又嚴重受挫，面臨提前出局窘境，梅西的國家隊生涯恐怕也進入倒數。

同樣擁有超級球星內馬爾的巴西，首戰與瑞士一比一握手言和，昨晚對哥斯大黎加一樣面臨苦戰，屢次射門都被哥國門將納瓦斯擋下，巴西苦於無法破門，內馬爾被逼急了，不僅急於搶攻砸球洩恨，吞下一張黃牌，七十八分鐘時更於禁區內「假摔」騙過主審換得十二碼球，不過內馬爾的「演技」經過VAR重新檢視，被改判假摔，十二碼球被取消。

巴西補時連進2球 哥斯大黎加出局

巴西在國際友誼賽、世界盃與哥斯大黎加過招十次，取得驚人的九勝一負，這回面對效力西班牙豪門皇家馬德里、哥國門將納瓦斯把關，巴西在正規九十分鐘都無法破門，氣氛更加緊繃，眼看巴西就要陷入阿根廷在小組難以出頭的局面，直到傷停補時第九十一分鐘，庫提尼歐發動攻勢，先把球傳給左路馬塞洛起腳送至禁區，菲爾米諾將球頂給赫蘇斯卻重心不穩，還好庫提尼歐及時跟進把球送進大門。

沒騙到十二碼球的內馬爾在補時最後一分鐘一吐怨氣，把握住門前機會錦上添花，巴西在短短六分鐘就擊潰哥國，庫提尼歐也榮膺此仗最佳球員。