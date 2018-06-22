木柵農會辦桌 市府禁邀丁、姚致詞

2018-06-22

〔記者郭安家、鍾泓良、楊心慧／台北報導〕台北市木柵區農會舉辦綠竹筍美食饗宴活動，今天將在老泉街市民農園席開近百桌大啖綠竹筍美食，市長柯文哲將率官員出席，但有民眾向本報投訴，台北市政府竟要求木柵農會不得讓民進黨、國民黨市長參選人姚文智、丁守中上台致詞，市府媒體事務組也頻頻關切出席者名單。北市議員阮昭雄痛批柯大搞白色恐怖，台北市政府已淪為柯的輔選工具。

議員︰市府淪為柯輔選工具

據了解，木柵農會上週舉辦百年紀念活動，副市長陳景峻代表台北市政府出席並上台致詞，農會基於禮貌，也讓到場的姚文智、丁守中致詞。但投訴者指控，市府產業發展局長林崇傑事後向木柵農會要求不可再讓姚、丁在今天的活動上台致詞。

對此，林崇傑受訪說，「這不是我要求，是台北市議會要求的」，歷年共識是競選期間，參選人參加活動即便被介紹，但不能上台講話；如立委、議員到場，又具參選人身分，可以避免就避免。他說，產發局日前在南門市場辦端午節活動，攤商自治會長介紹不具市議員身分的參選人，他就被國民黨、民進黨議員抗議。

市府︰禁參選人上台 議會要求

身兼姚文智競選團隊執行總幹事的阮昭雄痛批，綠竹筍美食饗宴是地方盛事，民代及政治人物都會出席，但台北市政府已成柯文哲輔選工具，還大剌剌、赤裸裸監控出席狀況，這跟白色恐怖有何兩樣？對於林崇傑將禁令推給市議會，他大罵根本胡扯，他向木柵農會查證時，對方氣憤地說，感覺產發局官員語帶威脅，意思是只有柯文哲可以講話，其他人都不能上台。

阮昭雄也說，姚文智四月廿二日舉辦「機蛋大遊行」時，民進黨籍里長也被里幹事詢問為何去參加，暗示對方不要出席，甚至還統計出席名單交給區公所，搞得人心惶惶。

台北市政府發言人劉奕霆表示，依各局處請示市長出席活動的ＳＯＰ，須同時提供活動流程、與會貴賓名單等資訊給市長室，媒體事務組發布市長行程前，也會向主責局處確認，此做法已行之多年，此事顯然是有心人士刻意做文章。

丁守中表示，他上週有參加木柵農會活動，也上台致詞，今天同樣安排要去綠竹筍美食饗宴，皆獲農會邀請；假如真有此事，柯就是濫用行政職權，地方農會不是市府下屬機關，柯此舉是干預農會自治，讓農會為難。

木柵區農會理事長許啟明受訪時則表示，沒有正式邀請丁守中、姚文智，也無法確定今天出席的貴賓有哪些人。至於是否會邀丁、姚致詞？許未正面回應，僅表示今天是單純的綠竹筍推廣活動，農會雖主辦活動，但無法預測誰會來、誰會上台。