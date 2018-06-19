海巡新艦 將配置野戰醫院

2018-06-19

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署籌建四艘四千噸級的新式海巡艦，艦上將配備野戰醫院等級的完善醫療救援能量。資深政府官員昨表示，美國參議院軍事委員會日前公布參議院版國防授權法草案，草案要求美方應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行太平洋夥伴任務，美方的政策方向與我國相當契合，在四艘新艦完成後，政府將廣拓海上緊急醫療管道，促進亞太地區國家交流與合作關係。

資深官員表示，我國將積極推動亞太國家的海上醫療救援合作，海巡署籌建配備野戰醫院等級醫療設備的四千噸級海巡艦，就是具體的行動的展現。

提供完善醫療救援能量

依據海巡署規劃，四千噸級的海巡艦，為達到「平戰轉換」功能，艦體設計將採用海軍四千噸級軍艦的載台設計，海巡版本的四千噸級海巡艦會保留部分軍艦要使用到的作戰空間，一旦國家需要時即可快速安裝作戰系統與裝備，加入作戰行列。此外，海巡四千噸級巡防艦上還規劃有野戰醫院等級的醫救能量，可做為海上醫療船使用，發揮我國的國際人道救援精神。

官員表示，四千噸級海巡艦上，未來將比照野戰醫院等級與相當規模，設置有診療室、手術台、一般病房等設備，可以執行外科手術，並且具有「緊急分類傷患」、「著重外傷科治療」及「迅速運送傷患」等緊急救護能力，且可如野戰醫院一樣，流動靈活執行「岸上醫療」、「停泊醫療」及「航行醫療」，以掌握時效搶救生命。