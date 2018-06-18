退休金縮水 晚景淒涼？》林萬億：終結不合理制度

2018-06-18

〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕公教年金改革將於七月一日正式上路，退休公教人員已陸續收到「公務人員年金改革退休所得重算處分書」，清大榮譽教授李家同哀號「晚景淒涼」；總統府年改會副召集人、行政院政務委員林萬億昨表示，年金改革是終結不合理制度，怎會是晚景淒涼？年改讓台灣一整個世代在未來卅年不會面臨基金破產問題，更給年輕人合理保障。

可省逾一兆四千億 給年輕人保障

林萬億說，國家潛藏債務有八、九兆元之多，年改上路可節省的經費逾一兆四千億元，年改目的不是只想省錢，最重要是將不合理的制度合理化，例如目前銀行定存利率已剩一％，若繼續維持十八％優存利息，那就是不合理。

林萬億指出，關於十八％優存利息，政府每年要負擔六百八十多億元，加上台灣銀行分擔三％，總共支出八百多億元，年改上路後這部分可省下來，未來回歸基金使用，也不是政府把錢拿走；其次，曾有些新舊制的公教人員所得替代率超過百分之百，所以應回歸常態制度；年改要改善「繳得少、領得多」，原本制度不改一定是入不敷出。

林萬億強調，年金改革若真不改，軍人退撫基金將在二○二○年破產、教育人員退撫基金二○三○年破產、公務人員退撫基金二○三一年破產，現在年改上路後，「未來廿五年至卅年，不會再有破產問題！」

對於調降幅度是否過度激烈？林萬億指出，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家的公教人員，卅五年年資的所得替代率介於五十％左右，台灣的年改是要讓年資卅五年公教人員所得替代率，十年後緩降維持至六十％，實際仍比OECD國家更優渥。

至於許多退休公教人員看到自己的退休金縮水，紛紛寫訴願書提出申訴，林萬億表示，申訴是基本權利，以確認處分書有無計算錯誤。

35年資最多減三成 絕無砍到四成

被詢及有退休公教人員抱怨退休金將被砍三、四成，甚至傳出有退休教師被砍多達五成四，林萬億澄清說，公教退休金不可能砍到四成這麼多，以卅五年年資為例，退休金減少二成多，最多是減少三成；僅極少數的人退休金會少領超過三成。

林萬億表示，年金改革是要永續經營，讓整個世代都不必去擔心破產問題，這對年輕人來講幫助很大，他們才會覺得未來有希望。