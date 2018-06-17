美台強化軍備合作 我可參訪美國防實驗室

2018-06-17

華美軍備交流會議 簽署科研資訊交換協議

〔記者羅添斌／台北報導〕美台強化軍備合作，從軍事裝備的出售，擴及關鍵科研技術的轉移及合作層次，資深軍方官員透露，美國的國防科研單位、重點實驗室過去未開放給我國科研人員參訪，但美台雙方日前簽署相關科研資訊交換協議，同意我國中科院、軍備局等科研單位的代表，明年起可赴美國科研單位及重點實驗室實地參訪，這對我國現正積極推動的「國艦國造」及「國機國造」等國防自主項目，將有重大助益。

官員並表示，美國開放重點實驗室給我國科研單位代表前往參訪，讓雙方國防科研人員做觀念溝通及經驗交換，這對中科院目前正在進行性能精進研改的天弓、天劍、雄風等型飛彈研製，預期將可以縮短研改期程，突破過去難以突破的瓶頸，節省研改經費的支出，具有難以估計的效益。

至於可以到哪些重點實驗室參訪？官員則表示，這部分要看美方的安排，目前不做評論。

透過經驗交換突破瓶頸 節省研改經費支出

官員表示，我國資源有限，每年的國防預算僅有約一百億美元（三千餘億台幣），「量」難以與中國競爭，因此要將有限的資源用在關鍵的計畫上，讓其發揮多倍數的效能，對於規劃籌獲所需的軍事裝備，只要國內已具備科研及產製能量，就交由國內自製，國內沒有能力做的，就要循採購系統以軍售或是商售管道獲得。

他指出，在這兩種選擇之外，還有相當大的發展空間，也就是對於尚未有成熟但具前瞻性的關鍵技術，軍方會將其列為「國防專技」研究項目，或列為未來科研努力的方向，這部分必須由友好國家獲得關鍵技術的轉移，或者是投注龐大的科研經費，等待技術獲得突破的機會。

有助提升我國科研能量 加速軍備研改期程

官員說，最近一次舉行的「華美軍備交流會議」中，台美雙方簽署了相關的科研資訊交換協議，針對台灣國防自主重點項目，美方首度同意我科研單位於明年參訪相關重點實驗室，有助於提升我國科研能量，並可加速現役自主研發軍備的研改期程。