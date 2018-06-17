貿易戰開火 中國威脅報復 在中美企恐遭開刀

2018-06-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰開打，在中國經營的跨國企業恐成為夾在中間的人質！《華爾街日報》報導，世界兩大經濟體打貿易戰，除了讓兩國各自企業和消費者感受痛楚外，尤其在中國市場的跨國企業易受波及，高通（Qualcomm）、IBM、黑石集團（Blackstone）等美國業界領袖已遭北京警告，恐淪為被開刀對象，台灣鴻海集團也在評估本身供應鏈是否受到潛在關稅的衝擊。

雙邊衝擊 跨國企業成夾心餅

全球供應鏈複雜，許多外國企業在中國組裝產品，都從其他地方採購零組件，再賣到美國和其他市場；使得這些跨國企業易受到華府對中國的新貿易制裁，以及北京施壓和報復的衝擊。紐約智庫經濟評議會分析，外資公司（含台灣和香港企業）生產的產品占中國出口的四十三％，其中，外資製造商更占中國資通訊（ICT）出口的七十七％，而ICT業正是川普政府這次加徵關稅的重點。

知情人士透露，中國國家副主席王岐山三月底曾會見美商等跨國企業主管，含IBM、行動晶片鉅子高通、私募業者黑石集團在內，釋出有關美中醞釀中貿易衝突的嚴峻訊息：一旦緊張情勢升溫，「繫緊安全帶」；王岐山告知商界領袖，應力勸川普政府不要對中國發動貿易攻勢，「這訊息很明確，即很多企業會淪為美中貿易戰下受害者」。

報導說，跨國企業評估美中貿易緊張升高的潛在衝擊之際，消費電子產品製造商一直在遊說供應商和詢問將部分生產從中國移往美國的事宜，已知至少有兩家個人電腦（PC）製造商在洽詢中。

關稅影響 鴻海集團也在評估

報導引述消息指出，為蘋果組裝iPhone的台灣鴻海集團已對本身供應鏈展開評估，衡量中國供應商成熟度，以評估潛在關稅的影響；鴻海在評估後是否採取行動，目前還不清楚。鴻海尚未回應該報導。

美中貿易全國委員會中國區副會長彭捷寧（Jacob Parker）指出，部分美商已在中國面臨更嚴格的監管審查，例如產品通關時間拉長、美商廣告用語受到嚴審、部分美國汽車和豬肉等農產品堆積在中國港口。

加徵關稅 美半導體業也受害

美國半導體業也在這波川普政府將對中國加徵關稅的受害者之列，可能落到必須為本身產品支付關稅的境地。美國七月六日將生效的關稅項目包括進口的半導體及相關產品，而美國半導體產業協會數據顯示，去年這些晶片相關進口金額達廿五億美元。

華府將於稍晚實施的第二階段關稅項目，還包括額外的半導體和相關產品，美國半導體產業協會說，其衝擊將更大，將涵蓋到較初始清單更大量的晶片組件。