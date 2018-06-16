農作豐收、產銷失衡／農業議題被政治化 陳吉仲：傷害農民

2018-06-16

〔記者詹士弘、林宜樟、陳冠備／綜合報導〕台灣今年因氣候適合，沒有天災，農作物大豐收，引發產銷失衡，農產品價格下跌。農委會副主委陳吉仲昨至雲林時表示，有人透過媒體，用不專業或政治語言把農產品或農業議題政治化，這是對農業、農民最大的傷害。

南台灣一期稻收入

每公頃比去年多逾5千

陳吉仲說，以一期稻作為例，南台灣今年一期稻作平均收入每公頃比去年多五千至一萬元，台南到屏東第一期稻作今年每公頃收成比去年增加十五％到廿％，單位產出增加很多，雖然價格從去年每百台斤九百五十到九百卅元，下滑到九百卅到九百元，但算起來農民每公頃總收入可增加五千到一萬元，還不包含對地直接給付每公頃一萬三千五百元。

香蕉價格崩跌問題，陳吉仲則表示，經調節後，台北果菜市場香蕉每公斤批發價昨天已回到十八．二元，這不是產銷問題，是非專業或政治的介入，讓這個議題變成產銷問題。

陳吉仲也澄清，部分媒體報導包括他個人與農委會的事，有很多都不是事實。外界關心他是否有請辭？有沒有獲慰留？他沒有正面回答，但強調如果事情要長官要求才去做，就沒有資格在這個位置上。

農委會日前提出農民繳交公糧後的剩餘糧（自營糧），由農會保價收購以穩定糧價，但有農會擔憂虧損，陳吉仲昨到嘉義縣與稻米產區農會討論，會後宣布如果農會收購的剩餘糧需外調，每百台斤補貼二十元，若原地收存則補貼十元。

南彰地區農會爆倉

烘不完 盼別再搶收啦

南彰地區一期稻作預計端節後進入採收期，農民趁夜搶收，未料雨神放鴿子，造成部分農會烘乾場稻穀爆量，其中溪州鄉農會單日進場八百多公噸、是平日三倍，竹塘農會也有五百多公噸、是平日兩倍，農會紛紛大喊：「稻穀烘不完，不要再搶收了。」