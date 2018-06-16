雨終於來了 南部水庫進帳千萬噸

2018-06-16

約增12天供水量 「這場雨真的很補」

〔記者楊綿傑、吳俊鋒／綜合報導〕受熱帶性低氣壓、滯留鋒面、西南氣流等天氣系統聯合影響，台灣終於降下甘霖！根據水利署統計資料，北中南水庫昨天均有進帳，水情嚴峻的南部地區目前進帳水量已超過一千萬噸，約增加十二天的供水量。水利署表示，雨量對南部吃緊的水情略有舒緩，但是否調整水情燈號，還需要審慎評估。

根據水利署最新統計資料，從十三日至昨日止三天，北部石門水庫進帳大約二百萬噸，蓄水率為卅％，增多一天供水量；中部的鯉魚潭及德基水庫，則分別進帳六十及五十萬噸，蓄水率分別是六十三％及四十一％，也是增多一天供水量。

水情最為吃緊的南部地區，蘭潭及仁義潭有二百萬噸的進帳，蓄水率卅二％，增加十四天供水量；曾文及烏山頭則進帳最多，達到六百五十萬噸，一口氣增加十二天的供水量；南化水庫也不遑多讓，有四百五十萬噸進帳，同樣增加十二天的供水量；屏東牡丹水庫則進帳二百四十萬噸，多了廿四天供水量。

南水局副局長簡振源表示，從十三日起到昨晚，曾文水庫集水區累積降雨量五十七毫米，估計入流量逾六百萬立方米，烏山頭水庫累積降雨量一百二十毫米，但因集水區較小，僅能進帳七十萬立方米。供應民生用水為主的南化水庫，從十三日起到昨晚，集水區的累積雨量逾六十六毫米，預估入流量超過兩百三十萬立方米。

由於高雄山區雨勢不小，南化水庫透過甲仙攔河堰從旗山溪越域引水，累積引流超過三百萬立方米，比集水區的進帳還多，讓水公司人員直說：「這場雨真的很補」。

這波降雨，因平地下得比山區多，讓台南民眾對水情仍感憂心。曾文水庫所在的楠西區長李燿州說起降雨，又期待又怕受傷害，他坦言：「下得少對水情難有助益，太大了又會損傷農民的作物，最好是不會致災的降雨多來一點。」

水情略舒緩 但二期稻灌溉仍需用水

水利署副署長王藝峰表示，台南、高雄這幾日降雨帶來進帳，水情「獲得舒緩」，但是否可解決缺水問題，還要看未來降雨狀況，不能只考慮民生用水夠不夠，還要把二期稻作用水也評估進去。「北部一期稻作還沒收割完成，收割完成後用水的壓力就會降低很多，但後續還要面對二期稻作用水需求，會嚴密監控。」