純網銀3搶2 台灣隊迎戰韓、日隊

2018-06-15

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院長賴清德昨宣布為鼓勵結合科技創新，將開放兩家純網路銀行。但土洋業者早已磨刀霍霍，呈現「三搶二」局勢。包括南韓的網路通訊業者LINE、日本電商業者樂天與國票金，以及由兆豐銀、第一銀、中華電信合組的台灣「國家隊」；三業者各有優劣勢，但投資純網銀要如何獲利，本土金融業者都相當保留。

最早在台灣拋出純網銀議題是LINE。LINE在台灣不但擁有高達一千九百萬的用戶，且前年與中國信託銀行推出LINE聯名卡後，短短一年內締造一三○萬張發卡量的驚人成績，即使LINE並無純網銀的發展經驗，卻有意在台灣開設純網銀。

銀行業者指出，因LINE擁有龐大客戶數，在與金融業者接觸過程中姿態頗高；傳LINE找了十多家銀行洽談合作，規劃每家銀行給予不到五％的股權。

王道銀行董事長駱錦明昨直言，王道銀行為了經營數位銀行，累計在軟硬體及人力上，砸下高達卅億元投資，如果參與LINE的合作方案，持股卻不到五％，「等於是把先前網銀投資的成果拿來貢獻給LINE，我們划不來」。

駱錦明分析，投資純網銀初期必須投入大量的軟硬體及人力投資，前三年絕對無法獲利。他認為，無論中華電信、LINE、樂天，都是「大咖」業者，但國內眾多中小型的「小咖」業者卻難以加入，基於「普惠金融」的理念，要集合所有的「小咖」業者，一起把市場做大，呼籲中小型業者與系統建置完成的王道銀合作，「加入我們最快」。