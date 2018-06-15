不動產放款鬆綁 房市增7000億活水

2018-06-15

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院及金管會昨公布「金融發展行動方案」，將檢討放寬不動產放款限額，具「公益性」及「社會性」的房貸項目，如醫院、長照、社會住宅及學校等，可排除計入限額；金管會推估，房貸放款將可增加三五○○億到七○○○億元。

現行「銀行法」第七十二條之二被稱為「不動產放款天條」，規定銀行承作不動產放款總額，不能超過放款時所收存款總餘額及金融債券發行額總和的卅％；目前國內銀行不動產放款限額已達廿六％ ，業者一直希望能夠鬆綁相關規定。

投入長照、社宅等 不計入限額

金管會銀行局長邱淑貞表示，將修改函令，排除銀行法第七十二條之二適用範圍，將從社會性與公益性來評估，包括醫院、長照、社宅、學校及二○一二年前的廠辦等，都不用計入銀行不動產放款卅％的限額。

官員強調，這項鬆綁不只是為了提供不動產放款活水，上述放款一旦不用計入限額，銀行可以拿來投入社宅或醫院更新等。

另外，國內金融資產外流嚴重，為了將資金留在台灣，金管會宣示將打造台灣為「國際理財平台」，並祭出金融商品多樣化、吸引國際資金及留才攬才三大策略。

金管會主委顧立雄表示，目前國內投信操作規模約二．五兆元，但境外基金代理部分為三．五兆元，中間差了一兆元；將祭出商品多樣化策略，以國人資金投資我國為目標，推動擴大台股基金市場方案，並辦理台股ＥＴＦ宣導活動，引導機構法人資金參與投資。