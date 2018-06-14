王炳忠案》飛官、涼山特勤 全是拉攏對象

2018-06-14

設網站 對國軍進行思想滲透

〔記者張文川、涂鉅旻／台北報導〕王炳忠等新黨青年軍因涉嫌在台發展共諜組織，昨遭台北地檢署起訴；檢方查出，王炳忠等人所收受的中方資金，是來自於「國台辦政黨局」與「上海市對外聯絡辦公室」，王等人除利用這筆資金成立「燎原新聞網」等網站、組織，對我國軍進行思想滲透，還鎖定台灣現役戰鬥機飛官為主要吸收對象，其中林明正、侯漢廷共交出九名現役、退役官士兵個資給周泓旭，軍階最高達到上校層級。

據悉，林明正交出的五人名單，包括現役陸軍上校、陸軍砲兵上尉與軍校學生，以及已退伍的陸軍空騎旅上兵、高空特種勤務上士；侯漢廷提交的四人，則包括現役陸軍中尉、海軍陸戰隊少校、陸軍油料庫上尉，以及退役的空軍戰鬥機上尉飛行官，均有合照為證。

國防部昨則表示，就國防部目前內部清查所知，尚無現役軍人被其吸收運用，亦無洩漏軍事機密情事。

檢方密傳這些軍人作證，發現林明正等人頻頻打探我國軍人的統獨與政治態度，例如林明正曾向砲兵上尉說：「大陸現在強盛是共產黨帶起來的，不要再堅持一個中國是中華民國。」侯漢廷則曾與陸軍中尉談到「兩岸和平統一後，國軍的出路」，並與另三位軍官提過：「是否不願意為台獨打仗？」事後還將談話紀錄建檔，因而被檢方認定並非「純聊天」。

檢方另在王炳忠住處搜獲「台灣統派青年核心小組綱領及章程」總綱，內文提及「在中國共產的指導與幫助下，團結整合兩岸統一力量」等字眼，此外王還寫下「具有媒體號召：郁、張（黑道）」。檢方研判，應是指要運用新黨主席郁慕明與竹聯幫大老「白狼」張安樂的號召力。