中國藉夏令營 進我校園搶才

2018-06-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕在中國祭出對台卅一條，磁吸台灣青年與學子赴中後，我已嚴審各地台辦人員帶青創「孵化器」進入大學校園，連對岸在台舉辦青創大賽也因此喊卡；不過，中方仍透過夏令營的形式包裝，進入我校園宣傳，吸引我學子赴中參加青創營，更離譜的是，中方活動文宣還載明將介紹「卅一條對台措施」。

文宣載明介紹「31條對台措施」

中國的華東師範大學舉辦「兩岸高校學生創新創業夏令營」，將於八月下旬舉行，活動簡介指出，要讓台灣學生「感受中國創新創業政策和社會文化氛圍」，包括台灣師大、清華大學等至少十五所學校網站貼出公告，並協助徵選學生前往，其中台北教育大學在徵選網頁還坦承，「落地接待性質活動，耗費不少本校人力、物力和財力爭取而來」，要參加學生在活動結束後在校內服務八小時。

此外，廣東海外聯誼會主辦的「粵台學子中華情」創新創業交流活動，在七月中舉行，招募六十名台生，活動載明將介紹「卅一條對台措施」，參觀廣東創新創業企業，了解中國創業政策和就業環境，「感受中國廣闊市場和發展前景」。

華中農業大學「海峽兩岸青年大學創新創業交流營之旅」則規劃參觀聯想之星加速器等創業孵化器、遊覽唐誠和大學生創業園。上海交通大學也在七月舉辦「海峽杯」兩岸青年創新創業成長營，也把目標延伸到「畢業五年內可參加創業大賽」。

政府官員表示，中國在對台卅一條後，有非常清楚的統戰思維，且由國家主導，我方能做的就是嚴審相關中國官員來台宣傳，但台灣是民主國家，無法限制國人赴中，很難要學生不要過去，但對於各校是否能協助中方宣傳、徵選學生，教育部可以透過函釋、行政指導來管理，而不是放任各校配合中國。

立委：校方不該配合中國統戰

民進黨立委林俊憲表示，中國對台灣敵意這麼深，國人應要有危機感，校方不該配合中國統戰，這不是只有陸委會的責任，教育部也該趕快動起來，把中國統戰拒絕在校園之外。