球后戴碩士帽 小戴要再拚博士

2018-06-10

〔記者粘藐云、蔡亞樺、黃旭磊／綜合報導〕近日驪歌紛唱，羽球天后戴資穎昨取得碩士學位，NBA球星林書豪則出席政治大學畢業典禮，鼓勵畢業生跨出舒適圈，因為所有成長都來自挫敗，也強調想要成功，必須有點瘋狂！

近兩季歷經傷病折磨，讓林書豪對人生有更多體悟，他整理了七件事情與畢業生分享，全程以英文進行，幽默詼諧的陳述方式，博得全場喝采。

出席政大畢典 林書豪勉別怕挫敗

林書豪畢業於哈佛大學，也是第二位進入NBA的哈佛畢業生，當年因為訓練，無緣參與畢典，但他不感到遺憾，「因為我在追求我的夢想」。但懂得享受過程、懂得為別人感到喜樂，也很重要。他說：「我最懊悔的是在NBA前五年，都沒能好好享受過程，只專注在想追求的事情。」

踏入職場後，難免有挫折，但「所有成長來自挫敗，就像重訓，肌肉會痠痛、撕裂，但新長出的肌肉會更強壯」。

他也建議保持謙卑的自信，分享當初與火箭隊球星哈登的互動，兩人一度對峙，他不卑不亢地表達自己的想法，贏得尊重；他也以歌手周杰倫向他挑戰打籃球為例，笑說：「看起來雖然有些愚蠢，但我尊敬他的自信心。」

至於用正確的方法做對的事，林書豪提出孝順、忠誠等原則。他也勉勵畢業生要找到人生目標，「這兩年透過信仰找到人生目標，現在的喜樂、成就感遠高於林來瘋時期」。

林書豪新球季將上場，昨活動結束後離台，將前往上海、北京、溫哥華。

在國際賽事表現出色的「羽球天后」戴資穎，順利完成台北市立大學競技運動訓練研究所學業，穿碩士袍、戴四方帽的戴資穎，昨天開心表示，終於畢業了。

戴資穎 學業與賽事都得意

北市大校長戴遐齡表示，戴資穎與同學互動熱情，不管在國外比賽或學習經驗都樂意分享。課業上也是個自律性很高的學生，已考取該所博士班，堪稱運動員典範。

戴資穎目前在國訓中心訓練備戰，下一場比賽將是六月廿六日在馬來西亞開打的「世界巡迴」超級七五○的馬來西亞賽。

豫劇皇后、現任台灣豫劇團藝術總監的王海玲，昨也獲得高師大表演藝術研究所碩士學位，於畢典即席表演「唐伯虎點秋香」，獲得滿堂彩。