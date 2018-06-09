我抗議台校被掛五星旗 英國QS官網更正

2018-06-09

〔記者彭琬馨、林曉雲／台北報導〕英國QS高等教育機構近日公布二○一九年最新世界大學排名，台灣共有台大、清大等十七校進入全球千大之列。原本QS官網上，我國的大學國旗是中華民國國旗，未料昨天竟全面換成中國五星旗。經外交部、教育部抗議後，英國QS二○一九世界大學排名網頁晚間已撤下中國五星旗，改成「Taiwan」字樣。

外交部籲各國勿縱容中國政治審查

在QS將台灣的大學國旗換成五星旗後，教育部高教司長李彥儀表示，已聯絡駐英國代表處教育組，立即以電話及信函並行方式，要求QS立即更正。另上榜的台灣十七所大學也將向QS提出抗議及請其更正。

外交部同時向國際社會喊話，強調中國政府向各國企業及文教機構強行輸出政治審查的蠻橫行徑，國際社會不應縱容、忽視，否則民主、自由、人權等普世價值，將遭受嚴重侵蝕。

英國在台辦事處對此僅說，QS是一家私人公司。

不過稍晚QS網站內容已全面修正，網頁中「所在地」（Location）欄位，所有國家的國旗都撤下，改以各國國名，台灣的學校則以「Taiwan」呈現。

QS高等教育機構公布二○一九年最新世界大學排名，美國麻省理工學院奪冠，台大七十二名，較今年進步四名，接續為清大一六三名、交大二○八名、成大二三四名、台科大二五七名、陽明二九二名、台師大三○八名、北醫大三六二名、中山四○二名、中央四一五名、長庚四二九名，台灣共有十七所大學上榜。