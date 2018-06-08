生命末期、照顧品質／國內安寧緩和療護 專業成熟

2018-06-08

〔記者吳亮儀、黃以敬／綜合報導〕台灣目前已有安寧緩和醫療條例，「病人自主權利法」明年也將上路，許多人不知道，台灣對於安寧醫療照護其實做得很好，據健保署統計，二○一五年癌末病患在過世前一年安寧涵蓋率達到五十五．六％，英國經濟學人同年公布全球臨終病人死亡品質（Quality of Death）調查，台灣在八十個國家中排名第六，是亞洲之冠。

臨終病人死亡品質 亞洲之冠

台灣第一部相關法案「安寧緩和醫療條例」於二○○○年公布，經多年努力，安寧療護在台灣推行已算成熟。

提供癌末患者 減痛與緩解

從事安寧緩和醫療工作多年、台大安寧緩和醫療病房主任姚建安說，安寧緩和醫療講究團隊合作，需仔細評估和了解患者需求，癌症末期患者有時痛得很厲害，會給予嗎啡止痛、止喘，讓患者不要痛得那麼難過，緩解生理疼痛外，也要加強患者與其家人心理輔導。

安寧照顧基金會指出，傅達仁自述使用嗎啡已無法在昏睡與止痛取得平衡，現有安寧療護專業的重要一環，就是在止痛與昏睡之間達到平衡。傅達仁的發聲，有助於喚起國內民眾對生命末期照護的重視，也有助從事生命末期照顧的醫療從業人員，重新檢視對生命終點照顧的品質。

民團︰安樂死立法沒急迫性

安寧照顧基金會也認為，明年將上路的「病人自主權利法」，已經進一步放寬民眾可預立醫療決定、能讓臨終照顧更加全面，安樂死立法目前尚未有急迫性。

全世界最早安樂死合法化的國家是荷蘭，在二○○二年通過安樂死法案，條件是承受無法忍受的痛苦且「無治癒可能」才能申請，近年則在討論是否讓身體健康但自覺人生已圓滿的長者也適用。繼荷蘭之後，包括比利時、盧森堡和瑞士等國家陸續有安樂死合法相關法規。

統計目前全球可選擇安樂死的國家除了荷、比、盧、瑞士之外，還有美、加、韓、哥倫比亞等八國，但其中有些是由醫師協助執行的主動安樂死，有些則是由患者本人自行服藥的被動安樂死。