美B-52飛近南沙 距島礁僅32公里

2018-06-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）五日報導，一名美國國防部官員透露，美軍四日要求兩架B-52轟炸機飛近南沙群島上空，距離島礁僅約二十英里（約三十二公里）。南海地區正值美國與中國角力的敏感時刻；美國近日公開譴責中國旨在「恫嚇與脅迫」印太地區國家的南海軍事化行動，揚言不會在該爭議區域縮手，將續推「航行自由任務（ＦＯＮＯＰ）」。

美國太平洋空軍發言人海特（Victoria Hight）已否認具搭載核武能力的美軍B-52轟炸機銜命飛近相關島礁的消息。五角大廈發言人羅根（Chris Logan）則表示，兩架B-52轟炸機是從關島的駐地安德森空軍基地，飛往位於印度洋狄耶戈加西亞（Diego Garcia）島上的一處海軍支援站，而該次任務隸屬「持續轟炸機進駐任務（ＣＢＰ）」的一環；羅根補充說，美軍太平洋司令部自二○○四年三月起便根據國際法按例執行ＣＢＰ任務，以維持美軍戰備力。

美軍之前曾數度指派B-52轟炸機飛近中國周邊空域。長期追蹤美國軍機動態的「推特」粉絲團「Aircraft Spots」四月間指出，兩架B-52H轟炸機從關島安德森空軍基地起飛，通過巴士海峽，在南海繞一圈後，於東沙島東側折返。五月底也有類似行動，有分析指美軍試圖藉此模擬發射戰斧巡弋飛彈，攻擊中國軍事目標。

日前也曾繞飛東沙

美國海軍西太平洋後勤群指揮部少將加布里爾森（Donald Gabrielson）在新加坡「香格里拉對話」會議指出，美軍的「航行自由任務」不是軍事挑釁或短期策略，而是一項對中國逾矩行為的表態，美國期望藉此長期戰略讓中國明白，中方在南海的領土主張不被國際所認可。