放水七七行館 前國產局長判6年

2018-06-02

〔記者黃捷、鄭琪芳／台北報導〕士林地院審理七七行館案，認定國有財產局（國產署前身）前局長洪寶川指示下屬放水，讓前苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池非法承租、申購陽明山國家公園土地，興建「七七行館」私人別墅，昨依圖利罪判洪六年徒刑，褫奪公權五年，協助護航的時任股長張智傑、課員廖益群，也遭判刑五年四月，褫奪公權四年，可上訴。

財政部國產署強調，該案一切依法辦理，沒有放水也沒有造假，相關同仁一定會上訴；已退休十餘年的洪寶川也表示，將會提起上訴。

洪寶川護航劉政池 非法承租購地

判決指出，劉政池一九九八年十月間欲承租陽明山國家公園內的五○六號土地、面積四五七二平方公尺，但依規定，非都市計畫區每人最多只能承租兩千平方公尺，洪寶川時任國產局台灣北區辦事處處長，竟指示下屬放水核租。

劉打算在承租土地建造七七行館，他先申請分割成五小段，二○○五年七月間再向北辦處申購土地，但因位處陽明山一般管制區，還須陽管處出具合法建築物證明，由於土地原有的廢棄廠房已遭拆除，陽管處無法核發證明，劉遂向國產局陳情，當時已升任局長的洪，交代張智傑指示廖益群，打電話詢問陽管處後，虛偽記載陽管處告知合法，進而讓申購案通過。

3人被依圖利罪判刑 喊冤要上訴

因查不到洪、張、廖三人與劉有資金往來，也無證據指出劉要求偽造電話紀錄，合議庭推斷洪考量劉的胞兄劉政鴻當時是立法委員，才一廂情願圖利劉，雙方並無犯意聯繫；但三人始終否認犯罪，洪辯稱只是便民服務，並非包庇劉，「我沒有那麼大的權力」；張、廖則聲稱受長官指示，才加速通過申購案。

另外，劉政池私挖地窖蓋七七行館別墅，士林地院一審依違反水土保持法判劉兩年三個月徒刑，經劉上訴，全案高院審理中。