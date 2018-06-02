新經濟移民 陸委會爭取納港澳人才

2018-06-02

〔記者施曉光／台北報導〕中國最近推出所謂多項惠台政策，吸納優秀台灣人才赴陸，陸委會主委陳明通昨出席「二○一八在台港澳學生澎湖探索營活動」，與來自台灣各大學的港澳學生座談時指出，政府歡迎港澳生留台發展，行政院提出的「新經濟移民法規劃重點」，陸委會將積極爭取納入港澳居民。

陸委會指出，學員關心畢業後留台工作及創業機會，陳明通說明延攬優秀港澳人才，是政府政策，港澳居民可以透過多元管道來台發展，包括僑外生留台工作評點配額制、創業家簽證及外國專業人才延攬及僱用法等。