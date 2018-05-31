3D列印眼角膜 只要10分鐘

2018-05-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際眼科研究學會官方期刊「實驗眼科研究」（Experimental Eye Research）三十日發表的最新研究指出，英國科學家已成功首度以３Ｄ列印技術，在不到十分鐘內製造出人類眼角膜，且成本低廉。這項技術可解決移植用眼角膜供給短缺問題，意謂著未來眼角膜有望「無限量供應」，進而造福全球每年數百萬眼疾患者。研究人員希望在五年內讓這項技術普及。

英科學家技術 不必等器捐

英國新堡大學研究人員以健康捐贈者的眼角膜幹細胞，混合海藻酸（alginate）及膠原蛋白等物質，製出稱為「生物墨水」（bio-ink）的可列印溶液，接著再以低成本的普通生物３Ｄ列印機，擠出這些溶液畫出同心圓，塑成人類眼角膜形狀，其列印時間在十分鐘以內，且這些幹細胞之後仍會繼續生長。

成本低速度快 可量身訂做

除了成本低、速度快，這項技術另一個賣點在於，能夠為病患「量身訂做」，可依據病人的眼球特徵，量身打造出適合的眼角膜。研究人員事先掃描病人的眼睛取得資料，就能快速印製出與真人尺寸、形狀相符的眼角膜。

研究主筆、新堡大學組織工程教授康能（Che Connon）指出，該研究可能有助解決移植用眼角膜短缺問題。全球目前每年約有一千萬人因為砂眼、傳染性眼疾等疾病，要求進行防止角膜失明的手術，此外約有五百萬人因為灼傷、劃傷、磨損或疾病等原因出現角膜瘢痕，導致兩眼失明。

希望5年普及 無限量供應

他表示，全球許多研究團隊都以「生物墨水」嘗試印製眼角膜的可行性。此前研究曾製出平面組織，但柔軟度不足，無法為３Ｄ列印機噴嘴擠壓。新研究則結合海藻酸及膠原蛋白製出獨特凝膠，能維持幹細胞活性，材質堅實足以維持形狀，柔軟到足以為３Ｄ列印機噴嘴擠壓。

然而，康能也強調，該研究的３Ｄ列印眼角膜仍需進一步測試，在實際用於移植前仍需數年光景，希望五年內就能正常使用。眼部雷射手術的盛行，導致上述捐贈短缺問題加劇，因為動此手術的人眼角膜無法捐贈。