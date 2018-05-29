委託台灣團體開發求職APP 國台辦擬取我畢業生個資

2018-05-29

讓台青登錄履歷、查職缺 再安排赴中面試

〔記者鍾麗華／台北報導〕知情人士透露，中國國台辦委託台灣青年聯合會招攬我青年學生赴中面試、實習，該會推動「泰山計畫」，結合好思通人才科技公司，不僅計畫研發赴中求職APP平台，並向各大學宣稱，可協助開發畢業生流向追蹤系統，實則獲取我大學畢業生個資，流向對岸。

據中國官媒「央視」報導，台灣青年聯合會今年一月底在上海成立創新創業實踐基地，為在中國學習的台生和有意到中國發展的年輕人提供實習、就業崗位資訊。

知情人士表示，台灣青年聯合會理事長何溢誠，曾任國民黨大陸事務部兼青年部副主任。該會與好思通計畫研發APP平台，讓台青登錄履歷，查詢中國各省市職缺，並安排赴中面試時間。

此外，教育部過去以「大專校院畢業生流向追蹤公版問卷系統平台」，追蹤畢業生的流向，此平台去年停用，改要求各校自行建置系統，好思通去年底遂在各校舉辦說明會，宣稱可協助開發規劃。

台青聯合會推泰山計畫 否認受國台辦委託

這名人士指出，台灣青年聯合會今年暑假也接受委託，安排台青到阿里巴巴、中國東方航空等中企實習，給予每人每月人民幣兩千元到兩千五百元的生活津貼，並著手規劃明年二到五月招攬台青赴中國各校修習學分。

不過，人在中國雲南的何溢誠昨強調與國台辦不熟，並否認接受相關委託。對於開發APP與相關系統，他稱：「誰有本事做這麼複雜的系統？」他表示，「泰山計畫」是去年推動的台生實習計畫。

畢業生流向追蹤系統 已有數所學校使用

好思通公司總經理吳承鴻也否認系統開發與中國有關，他雖是台灣青年聯合會幹部，但畢業生流向追蹤系統單純是公司行為，與聯合會無關。他解釋，目前有不到十所公私立學校使用該公司系統，「好思通是雲端廠商，我們有加密守則，絕不會接觸到畢業生的個資」。