出戰北市 民進黨將徵召姚文智

2018-05-29

選對會明提報中執會 姚：丞相起風了 有信心逆轉勝

〔記者蘇芳禾、鍾泓良／台北報導〕民進黨選對會昨天建議徵召民進黨立委姚文智參選台北市長，將提報給黨主席蔡英文。選對會召集人陳明文說，如果主席認為建議可行，本週三中執會就會討論通過定案。

姚文智昨天上午受訪時，以「丞相起風了」，形容民進黨若提名他，風向會慢慢轉向。在選對會確定建議徵召他後，姚文智說，只要團結合作、全力以赴，這場艱困選舉「可以逆轉勝」。他期待明天順利得到中執會提名，將拜會台北市議會黨團、台北市黨部，在各地召開市政說明會，讓市民知道他是有步驟、有計劃、有願景，就會得到市民支持。

姚文智團隊認為，必須鞏固民進黨、綠營選票和支持者四成基本盤，將柯文哲往藍營推，讓柯分食藍營選票，如此一來就有機會在三方競逐下殺出重圍。

姚文智也強調，未來將推動都市改造運動，希望讓台北市脫胎換骨，變成世界級首都城市，未來可能還會將深夜食堂、海產店、燒烤店等做為活動據點，徹底改變空間文化。

被問到有傳言民進黨提名姚文智是打假球，可能還會與柯文哲整合，姚文智說，他是經過槍林彈雨才得到選對會推薦，他參選的意志、韌性不會被任何耳語擊垮。

陳明文：絕無第二階段一事

陳明文也表示，目前絕對沒有二階段的部分，「我們推這個人選，民進黨一定會團結」。

姚文智曾表示，若他代表民進黨參選落到第三名，將退出政壇。姚重申，他說話算話，他相信自己會贏得台北市長選舉。

民進黨發言人鄭運鵬在選對會後轉述，選對會認為姚文智近幾年來對於台北市政有長期且深入的研究，對於台北市未來發展的願景及擘劃最完整且獲得支持。姚長年服務台北市、基層經營扎實，本次徵詢過程中，獲得民進黨在地里長、議員等多數幹部支持。

鄭運鵬表示，選對會綜合基層黨公職幹部意見，也參考上週六電視政見發表會後相關社群媒體反應，認為姚文智獲得高度認同。選對會綜合各項評估後，決議建請徵召姚文智參選台北市長。

據透露，會中一致贊同推出姚文智參選，未花太多時間報告北市選情，反倒花較多時間朗讀另一位爭取提名的前副總統呂秀蓮政見，表示對呂秀蓮的尊敬。