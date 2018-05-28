中國推「百校千生」 滲透我中小學

2018-05-28

化整為零來台 規避我方審查 政府已有掌握

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國不僅拉攏台灣青年，近來積極「向下扎根」，中國江蘇省啟動「百校千生」計畫，對我中小學師生有系統的統戰。在教育部放行下，十八所中國學校、二百五十九名師生上週堂而皇之進入我中小學校園，在台舉辦大型交流活動，還以「寄宿家庭」方式，進而連接學生家長。國安人士強調，中方以「化整為零」方式申請來台，規避我方審查，進而滲透我教育系統，政府已有掌握。

辦大型活動 採「寄宿家庭」交流

國安人士解釋，對於兩岸常態性教育交流，中方僅須透過我方團體邀請、取得台灣的校長同意函，即可進入中小學校園。中方為了廿一至廿六日在台舉辦大型的「百校千生」活動，以分批方式向移民署送件，也就是分別送出十八所師生來台申請案件，並未連同中國官員一併送審，導致我方審查機關未能窺見活動全貌而核准其來台。

據了解，江蘇省主辦的「蘇台基礎教育發展論壇」，從二○一五年起邀請台灣近百名中小學校長與老師出席，至今促成台灣五十五所學校建立「結對合作」。去年中國國台辦交流局副局長王振宇出席論壇致詞表示，交流活動要推展到江蘇以外的其他地區，「要讓兩岸學生培養正確的民族觀和歷史觀」。

據中國官媒「新華社」報導，「百校千生」計畫至二○一九年，達成千名兩岸中小學師生互訪交流、百所中小學簽訂結對協議，「將合作模式從一對一交流擴展至區域對區域、校群對校群，逐步實現兩地交流制度化、規範化、長期化」。

國安人士指出，中方去年首次舉辦「百校千生」活動，教育部即核准中方十四所學校、二百二十七名師生來台。不過，十八所參與的台灣學校竟只有桃園市幸福國中、大有國中向教育部申報簽署交流協議，其餘學校並未申報，已違反「兩岸人民關係條例」，今年也僅兩校先行向教育部申報。

中國去年五月廿三至廿八日來台舉辦活動後，在十一月十五至廿日又邀請我中小學校長、師生、家長「回訪」，透過「一來一回」方式加深統戰力度，他預期今年十一月恐又有一批中小學生赴對岸交流，中國其他各省市也可能推出類似的交流活動。我政府已召開專案會議就此討論，也要求主管機關到「結對合作」的學校重點訪視與追蹤。