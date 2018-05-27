邊走邊嚼口香糖 減肥妙招

2018-05-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕愛吃又不想變胖，卻也不打算花費過多心力減肥？日本早稻田大學研究人員近日為陷入兩難的民眾帶來一箭雙鵰妙法：平時走路邊嚼口香糖。因它可有效增加心跳率及卡路里消耗量，對中年和老年男子尤其明顯。一般人日常行走若能結合這項簡單密技來加碼燃燒熱量，可望讓甩肉大業相對輕鬆。

日研究 可有效消耗卡路里

過去早有研究顯示，休息時刻嚼口香糖，有助提高心率與能量消耗；至於活動情境下是否可得出一樣結論，相關探討付之闕如。

早稻田大學研究人員因此找來年齡介於廿一至六十九歲的男女自願受試者共四十六名做實驗：讓他們先以自然步伐行走十五分鐘；休息一小時後，再給他們每粒三大卡的口香糖兩粒邊走邊嚼。為對照比較，另項測試要求他們吞下與前述口香糖成分一致但不含膠基的粉末，也就是在不用嚼的情況下一樣自然走個十五分鐘。至於咀嚼次數，礙於方法論限制，未能測量。

中、老年男子 效果更明顯

結果發現：男性受試者的步行距離與速度、走路時心跳率、動靜轉換間的心率變化，以及女性受試者步行心跳率和心率變化，在嚼口香糖行走的實驗皆遠高於吞粉後步行的表現；這現象在四十歲以上中年和老年男子的步行距離與速度、步數與能量消耗上更為明顯。

燃燒熱量加速 輕輕鬆鬆甩肉

這項結論上月卅日刊上日本「理學療法科學學會」（ＳＰＴＳ）旗下《理學療法科學期刊》（ＪＰＴＳ），廿六日再於奧地利「第廿五屆歐洲肥胖會議」（ＥＣＯ二○一八）發表。雖相關機制有待進一步驗證，但日本研究團隊目前相信一切和「有氧運動同步化」（ＣＬＳ）有關─這是心跳隨反覆行為律動的自然現象，且較常發生在長者身上。因此，普遍把走路當運動的民眾，若同時嚼口香糖，「可能會是一種管理體重的有效方式」。