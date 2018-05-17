剛分手就開火 柯文哲砲轟賴揆「務實台獨」

2018-05-17

「在那個位置上，不能這樣說」 嗆賴揆不負責任

〔記者蕭婷方、李欣芳／台北報導〕民進黨選對會昨天上午決定不再禮讓台北市長柯文哲，年底選舉雙方不再合作。柯文哲下午於議會備詢，面對議員以行政院長賴清德之前在立院聲稱自己是「務實的台獨工作者」為例，要求柯說清楚自己的兩岸論述時，柯文哲當場不客氣地批評說，「這是不負責任的」，在那個位置上，不能這樣說。

柯直言批賴 政院不回應

民進黨選對會將自行徵召台北市長人選，賴清德被視為民進黨的最強人選，也是綠營基層力拱的對象。柯文哲在雙方確定「分手」後立即直言批評賴，頗有對民進黨發起攻擊的味道。不過，行政院發言人徐國勇表示，對柯的說法沒有回應。

「對九二共識有疑慮」

柯文哲雖批評賴清德的做法，不過，在答覆議員質詢是否承認九二共識時，柯表明自己「對九二共識有疑慮」。他說，九二共識只是一個標題，應該要先把內容講清楚。

國民黨議員王鴻薇昨在市議會質詢時，問柯文哲的兩岸立場，柯先回說，這個國家都用意識形態來檢驗國民。王嗆說總統蔡英文都敢直言自己的主張，賴揆也在立院主張自己是「務實的台獨工作者」，但柯至今仍對自己的兩岸論述支吾其詞；柯文哲當場回，「這是不負責任的」。

王追問柯，是否認為賴表態兩岸立場是不負責任的態度？柯說，賴在那個位置上，不能這樣說，像是自己當北市長也不能亂說，把想法放在別人頭上。柯也強調，兩岸應該要和平相處，現在兩岸衝突越來越大、越來越僵，「我還很怕局面失控，城市層面有交流互信比較重要，要互相諒解。」

「支持兩岸一家親 但討厭逼我講」

柯文哲「兩岸一家親」說法，被認為是與民進黨分手的最後一根稻草，國民黨議員鍾小平也質詢此事；柯說，台灣的中國配偶有三十幾萬人，台灣有兩百多萬人在中國上學上班，很明顯事實，兩岸民間交流還是都連結在一起。

鍾表示，要問清楚柯的兩岸立場，免得藍營選民被柯文哲「騙票」。柯則強調，「我基本上是白，我不是藍」，白的也可以爭取藍的票；「不要說騙票啦，兩岸一家親我是支持的，但我討厭人家逼我講。」