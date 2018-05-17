民進黨北市徵召 國民黨爽在心裡

2018-05-17

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨決定台北市長選舉啟動徵召程序，不再禮讓台北市長柯文哲，國民黨雖然大表「出乎意料」，但仍難掩欣喜，並評估除非民進黨「打假球」，否則最後勢必藍、綠歸隊，尋求連任的柯文哲極可能淪為「第三」。

藍、綠歸隊 柯將淪老三

國民黨人士分析，民進黨徵召後再與柯文哲合作的可能性很低，評估民進黨最可能且順理成章的人選應該就是立委姚文智，但「結局一樣都會是輸」。

該人士指出，綠營台北市長最強人選還是行政院長賴清德，先前外界民調顯示賴只有十幾趴，應該是被低估，如果最後是推賴清德出馬，以其市政治理經驗，對選民的說服力更高，如果人選是姚文智，就只是「新人挑戰」。

但這位人士說，賴清德參選意願不高，除非蔡英文總統要把柯文哲、賴清德在二○二○大選前「交給國民黨一次殲滅」。

藍營人士表示，民進黨高層與柯文哲是「郎有情、妹有意」，沒想到最後走上「分手」一途，出乎藍營意料之外，如果民進黨未來推出強棒人選，柯文哲就只剩下台北市府與網軍，柯文哲雖稱要挑戰一日雙塔，但可能剛從鼻頭角出發後，就會發現「前輪」（綠營支持者）與「後輪」（打台北市弊案）都已不見，選舉結束時，都還走不出北部。

黨內人士指出，國民黨對丁守中很有信心，畢竟丁已經準備二十四年，而且前天已與前黨主席連戰見面，黨內整合已有好的結果。