最低時薪 明年擬調高至150元

2018-05-15

預估34萬勞工受惠

〔記者陳鈺馥、李雅雯／台北報導〕台灣非典型就業人數在二○一七年高達八十．五萬人，部分工時者去年每月經常性薪資僅一萬五四四二元，行政院副院長施俊吉昨表示，「提高時薪」是解決低薪快速有效的短期措施，現行最低工資時薪是一小時一四○元，下階段「很可能」提高至一五○元，預估有卅四萬人受惠。

行政院昨召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，簡報引用主計總處「人力運用調查報告」，指三十歲以下年輕人低薪比例較高，原因為台灣高等教育普及，十五歲至廿四歲就業者多半工半讀，容易落入低薪一族。

行政院提及，「提高時薪」的短期措施，受益對象為部分工時最多的觀光業、百貨業、美容美髮業、飲料店業及餐飲業，青年打工族也可同時受惠，提高時薪可增加零售、住宿餐飲業及派遣人員收入。

施俊吉表示，目前最低工資時薪是一四○元，希望能提高，未來會與基本工資率脫鉤，調整時薪是「漸進式」調整，目前基本工資月薪為二萬二千元，折合每小時工資是一二五元，兩者差距十二％，下一個目標「很可能」是將最低工資時薪調高至一五○元。

施俊吉說，「若要更高，恐怕還要一段時間才可能逐漸達成」，基本工資審議委員會在第三季開會，若社會各界有共識，將提高基本時薪。行政院主計長朱澤民表示，目前全國有卅九萬時薪制員工，平均時薪為一七九元，有卅四萬人時薪低於一五○元。

Q3審基本工資決定

針對「提高時薪」何時上路？勞動部次長施克和說，今年第三季基本工資審議委員會開會決定後，依照過去慣例，最快可望在明年一月實施。

行政院則強調，假設時薪調高至一五○元，則較基本工資的工資率高二十％，此涉及時薪調整幅度，或改為按月計酬的門檻，將與各界取得共識。