線上遊戲須揭露中獎率

2018-05-14

消費糾紛最多 擬強制加警語

〔記者陳宜加／台北報導〕國內線上遊戲用戶玩家破八百六十萬，「線上遊戲」糾紛自去年竄升至消費申訴第一名。為解決爭議，消保處完成審查「線上遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，將強制線上遊戲需揭露「抽獎機率」等消費資訊，並加註警語以防未成年人冒用，也須提供防盜用的保全措施。新制最快六月上路，違規者最重可處五十萬元罰鍰。

業者須提供防盜措施

消保處最新統計，去年國內共受理四萬二八二○件申訴與調解案件，排名第一的線上遊戲共計有三一○二件，較前年增加三二九件。其次為服飾、皮件及鞋類、電信、通訊及周邊產品、補習類別。

消保處分析，線上遊戲消費爭議主因為遊戲帳號無故遭停權、外掛爭議、常斷線或連線品質不佳，以及寶物被盜等。另外，根據消基會調查，手機遊戲中有近八成不公布隨機轉蛋開箱機率，常有玩家花大錢來個十抽、二十抽，只為了抽到稀有寶物，手遊儼然成了錢坑，因此呼籲官方儘快完成定型化契約應記載及不得記載事項修法，規範業者公布轉蛋開箱機率等行為。

新制最快在六月上路

消保處回應民間呼聲，日前邀集主管機關與線上遊戲業者「喝咖啡」，並通過消保會完成審查經濟部「線上遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，待經濟部完成細部文字修正，預計兩個月內公告上路實施。

消保處簡秘陳星宏指出，草案內容涵蓋消費、抽獎行為，消費者購買遊戲點數，要求業者應加註警語，資訊也須更透明化、充分揭露；玩家抽獎、轉蛋，業者也要合理、平等，須訂定公平條款並公布中獎機率。

違規者最重罰五十萬

針對常見爭議，陳星宏說，若是未成年人假冒身分購買點數、寶物，增訂相關處理流程與警語標示，並有配套條款。帳密遭非法盜用，業者也須配合提供保全措施，違者最重可依消保法處以最高五十萬元。

此次修法係參考日本、韓國等國際規範，包括業者須提供防盜措施、揭露中獎機率、約束惡意玩家等，維護「遊戲規則」公平、合理，保障玩家並兼顧業者權益，也與國際接軌。