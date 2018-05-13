IPO獲准 首度未公布募資額度// 鴻海FII 中國籌資恐縮水

2018-05-13

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中媒報導，中國證監會十一日深夜十一點半過後發布訊息，核准鴻海集團旗下富士康工業互聯網（FII）首次公開募股（ IPO）案，卻首度未按照慣例公布籌募資金額度，引發市場諸多臆測，包括中國官方擔憂FII上市吸金過多而衝擊Ａ股行情、FII募資規模恐縮減等。

鴻海昨日上午九點多也公告，證實中國證監會核發FII申請Ａ股首發IPO的批文。

今年中國最大案 苦等批文超過2個月

中媒「券商中國」報導，依照慣例，中國證監會每週五發布新股批文的時間點多集中在晚上八點至九點，但FII批文卻到晚上十一點四十八分才公布；且與以往公告不同，中國證監會這次批文未提及FII的籌資金額，這是中國IPO重啟以來未見的情況。

FII募股說明書指出，擬籌資約二七二．五三億人民幣（約一二八○．九億台幣），新股發行股數占其發行後總股本的十％。FII為今年中國市場IPO的第一大案，在中國Ａ股IPO歷史也名列前茅，其他中國IPO達數百億人民幣募資規模，有中國石油天然氣、中國建設銀行、中國平安等。

報導指出，FII上市擬募資規模過大、估值太高，被認為是難以快速取得中國證監會核發批文的重要原因。FII申請在Ａ股IPO，前一階段從申報到通過中國發審會（股票發行審查會）審查只花卅六天，曾被看好可「閃電發行」，不料後續卻苦等批文超過兩個月。

擔心巨無霸狂吸金 中國暫不圈定額度

有分析指出，中國證監會可能擔心FII巨無霸上市會吸金過多，衝擊目前行情不穩的中股，因此暫不圈定募資額度。另有分析認為，FII若想順利上市，恐需降低募資金額、以後再增發或發行債券。

中國目前科技類市值最大公司為安控業龍頭海康威視（Hikvision），市值達三四○○多億人民幣；FII若在中國上市成功，很可能躍為上海Ａ股市值最高的科技股龍頭。市場消息人士預估，FII可能五月底至六月初會在上海證交所掛牌，上市估值在三二○○億至六八○○億人民幣不等。