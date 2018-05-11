竹聯幫走私109把槍 2主嫌從星國押回

2018-05-11

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警調與海關日前一舉破獲自二○○九年以來國內最大宗的槍彈走私案，起出一○九把制式長短槍及一萬多發各式子彈；刑事局幹員追查確認，全案操盤貨主是竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼，他與小弟曾孟瀚於提貨時刻意出境，先隱身澳門，再轉至新加坡，我方註銷兩人護照後請星國警方協緝，再以兩人非法居留驅逐出境，昨天在華航班機上交給我方幹員押返。

弘仁會分會長落網 追幕後大咖

據警方掌握，廖嫌應是全案「執行者」，他的上面還有大咖主嫌，不排除是竹聯幫重量級份子，全案擴大偵辦中。

我方上一次偵破走私「三位數」槍枝的超大軍火案，是由刑事局於二○○九年九月破獲走私一八一支槍械的「丁正祥販槍集團」，當年是在年底縣市長等三合一選舉前夕引進大批軍火，今年底則是地方九合一選舉，由於地方選舉也有黑道插足牟利空間，警方對於竹聯幫選定此時強化火力，正進一步追查是否與選舉利益有關。

警方調查，卅歲廖嫌透過小弟，以交友軟體認識男子陳建斌的呂姓女友，告知有賺錢機會，呂女將男友引介給廖的小弟，此後廖等人透過臉書「Messenger」單向聯繫陳，其間兩度見面交付人頭手機和承租倉庫的租金，由陳負責取貨。

藏槍貨櫃先在中國東莞裝船、轉至香港，上月廿九日運抵基隆港，同日廖偕小弟搭機出境至澳門。貨櫃於本月四日運抵新北市三峽區火葬場對面的一處倉庫；為了讓貨櫃入庫，陳由女友聯繫廖，廖仍透過臉書聯繫人力公司的徐姓老闆，徐則以每人一千元找來卓男等四名工人，與陳及送來油壓機的林姓男子，合力把貨櫃推入倉庫；此時警方現身逮人、抄出槍彈。

警方查知，徐男因無法和被逮的卓男等四名工人聯繫上，赴新北市三峽分局橫溪所報案尋人，警方獲悉將徐男留置，追出廖嫌等人涉案。原訂本月五日返台的廖嫌，當天看到槍彈遭破獲新聞，改為六日搭機到馬來西亞，隔日搭巴士入境新加坡。

我方掌握廖嫌二人行蹤，八日註銷護照，聯繫星國警方前往二嫌投宿的飯店逮人，以非法居留名義留置，再於昨天下午驅逐出境，在機上交刑事局國際科人員押返；警方也正佈線查緝未到案的呂女、林男。