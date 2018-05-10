台幣重貶1.45角 最快今探3字頭

2018-05-10

國際美元續強 主要亞洲貨幣狂瀉

〔記者盧冠誠／台北報導〕國際美元續揚，外商銀行大舉搶買美元，新台幣昨搭上貶值特快車，連闖二十九．八元、二十九．九元兩道關卡，終場重貶一．四五角、○．四八％，以二十九．九二八元兌一美元作收，續創今年新低，最快今天就有機會重現暌違四個半月的「三」字頭價位；昨日台北及元太外匯經紀公司總成交量暴增至十八．四一億美元，創近一個月新高。

「大家不要命一樣，瘋狂搶買美元！」外匯交易員說，除了外銀依舊扮演買匯主力，連進口商跟壽險業者也跟進，就怕美元「沒有最貴、只有更貴」。

雖然外資昨轉為買超台股六億元，終結先前連十二個交易日累計賣超七七四億元的操作；但市場估計，外資單日至少匯出五億美元。匯銀主管表示，不像日前來自股市賣超部分，外資昨匯出的資金，主要是日月光併購矽品，股東取得的股款，預料後續仍有買匯需求，有助新台幣續貶。

隨著強勢美元再起、美元指數突破九十三，非美貨幣昨日幾乎全倒，主要亞洲貨幣中，泰銖、日圓皆狂瀉逾○．七％，再來是星幣的○．五一％，韓元亦貶○．四一％。

國際美元自第二季起強彈，四月以來，主要亞幣中，以日圓大跌超過三％最高，泰銖、新台幣、星幣、印尼盾、馬幣等也都走貶二％以上。

央行放手 台幣續看貶

「老大（中央銀行）目前對市場著墨非常少！」匯銀主管說，不樂見新台幣太過強勢的央行，對於步上貶值軌道的新台幣，應會抱持較開放的態度，只要波動跟主要亞幣相比沒有特別突出，就不易介入市場。

央行官員指出，受到美國十年期公債殖利率突破三％、市場對通貨膨脹預期升溫，以及歐元區經濟數據疲弱拖累歐元等因素影響，帶動美元指數上月漲幅超過二％，五月仍持續攀升。

外匯交易員認為，現階段投資人作多新台幣的意願非常低，且出口商惜售美元的心態逐漸轉濃，若國際美元維持高檔整理，配合外資匯出態勢不變，新台幣短線可望貶破三十元大關。