《冷眼集》柯文哲的選擇

2018-05-07

記者邱燕玲／特稿

當民進黨還在為禮讓、不禮讓吵翻天，選對會甚至大陣仗在開會前一日會柯文哲時，柯其實不怎麼在意這一些，對民進黨會做出什麼決定，似乎不太有感；雖然民進黨內已傾向往自提人選、不禮讓柯Ｐ的方向走，但會造就如此情勢，主要還是柯文哲自己的選擇。

柯文哲曾經向與其交情不錯的立法院民進黨團總召柯建銘透露，根據他自己做的民調，不論是他與國民黨對決，或是他與國、民兩黨三組人選對決，都是他獲勝，這正是柯文哲老神在在、未把民進黨放在心上的主要原因。

反觀民進黨，在選對會召開前一日，選對會召集人陳明文、林錫耀、民進黨秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國四人到偏僻的木柵農會密會柯Ｐ，如此高規格、大陣仗，姚文智的確要感到震驚。選對會對外宣稱是告知柯要啟動市長提名作業，相信的人恐是天真無邪，只有視為合作對象，才會獲得如此高規格的禮遇對待。

雖然部分民進黨挺柯人士心急，希望嘗試看看能不能有最後轉圜的餘地，但在深綠拒柯出席凱校募款餐會後，已失去最後機會，當然就算柯Ｐ講了一些所謂台灣價值的話，綠營也不見得會領情、買單，但終究柯文哲的確未積極修補與綠營的關係，反而採「隨緣」的態度，讓民進黨內力挺柯Ｐ者無法再堅持下去。

柯文哲的確是民調動物，事事以民調為依歸，因此對於與民進黨的關係，早決定走自己的路，只有傻傻的部分綠營高層，還以為真心不會換來絕情。而這場台北市長選戰，與其說民進黨決定不禮讓，不如說是柯文哲主導了這一切。