小英認柯Ｐ與民進黨「不同心」

2018-05-07

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨對台北市長選舉如何佈局？據了解，兼任民進黨主席的蔡英文總統三日晚間召集選對會核心成員及黨內高層於官邸研商，蔡英文對台北市長柯文哲過去至今的發言多有抱怨、「非常不爽」，包括近日管中閔案，都讓蔡深感柯與民進黨「不同心」。在黨內反柯派聲量漸趨主導下，可能朝自提人選佈局，不再與柯文哲合作。

蔡三日召集高層會商 朝自提人選佈局

過去幾個月高層雖偏向考慮再與柯合作，不過，小英三日召集高層會議時，會中根據最新民調研判，說服綠營基層禮讓柯文哲難度變得非常高，不僅不一定成功，還可能造成綠營分裂，降低支持者投票意願，因此不如順勢自提人選、促成團結，避免衝擊民進黨其他縣市選情。

黨政高層受訪指出，民進黨內只有兩派，就是「視國民黨為最大敵人」派與「視柯文哲為最大敵人」派。「視柯文哲為最大敵人」派支持自提人選，「視國民黨為最大敵人」派雖希望繼續與柯合作，但柯並不領情，導致禮讓柯Ｐ的空間愈來愈小，也造成黨內情勢朝自提人選方向走。

高層表示，「視國民黨為最大敵人」派雖多次找樓梯給柯文哲下，但柯也不下來，「給樓梯下不肯下、給轎子坐也不上轎」，柯文哲擺明不給民進黨內支持他的人幫忙的機會，「照這趨勢民進黨就自提人選了」。

高層認為，如果民進黨自提人選，柯不一定會當選，但「若柯選上，民進黨第三名的機會就很高」，不過，現階段談這還早，若確定提名，再好好做民調分析。

選對會召集人林錫耀、陳明文、黨秘書長洪耀福及台北市黨部主委黃承國一日晚間曾密會柯文哲，除向柯表達黨將展開佈局外，也表明不再合作的可能性。據悉，這四人夜會柯的前幾日，另一名近英的選對會核心人士也曾邀柯私下會面，交換選戰意見。

至於柯文哲如何看待北市選戰？據透露，柯曾私下向友人評估，行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊不太可能跳下來參選，因若為了北市長選舉就換掉行政院長，不但是「動搖國本」，也可能落人口實。

面對國民黨此次反撲，柯私下分析，國民黨在北市有短時間內催票和拉高民調的實力，不容小覷；據悉，柯指出，二○一四年北市長選戰，國民黨候選人連勝文在內部民調最高只有卅五％，但藍營最後一週大動員，讓連抬升五％的支持度，此次選戰對上國民黨丁守中，他必須贏丁十％以上，才能避免支持度被國民黨一次拉近的風險。