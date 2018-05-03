賀芬德：管兼職「偷跑」就是違法／台大自己玩死大學自主 應解散失職遴委會

2018-05-03

〔記者黃以敬、林曉雲、李欣芳、施曉光／台北報導〕台大校長遴選案出現當選人違法兼職、未利益迴避等重大爭議，教育部決議退回台大重選；管中閔及挺管人士高喊「大學自治」反彈。但台大法律系名譽教授賀德芬反批，未經同意的兼職「偷跑」就是違法。更指出台大自己把大學自主「玩死了」、箝制卡死了先前臨時校務會議可以釐清爭議、展示自治能力的機會。她呼籲台大解散已失職的校長遴委會，重新遴選，成為真正無愧於大學自治的典範。

點名陳維昭最會破壞校內民主

賀德芬點名，目前台大校長遴委會召集人、當了十二年台大校長的陳維昭，是最會破壞台大校內民主制度的人。當年為抵抗國民黨政府長期箝制台灣的大學校園及學術，教授推動修法、爭取大學自治，大學校長從官派改為民選，但陳維昭就任後修改章程，讓自己可以連任三屆台大校長。台大校務會議成了行政體系過半、屢遭行政技術操控的機關，當年的秘書處就可以決定議案順序，總把重大改革或對校方檢討的議案排在最後，校長當主持人更可操控誰發言及會議程序，校務會議逐漸淪為少數人即可操控。

遴委會組成有問題 爭議遭擱置

她感慨，這次台大校長遴選，遴委會本身組成就大有問題；企業財團代表過多，校友總會的代表產生也沒經過民主程序，陳維昭自己推薦自己，甚至做了召集人。遴選過程明顯出現諸多爭議，遴委會卻從頭到尾不願面對爭議去做檢視。師生辛苦連署召開臨時校務會議，但提案師生發言被限制、只准挺管教授長篇大論，更把所有遴選爭議相關提案擱置不決。很難期待五月十二日召開的臨時校務會議能做出什麼檢討改革。

陳維昭昨聲明，遴選程序均合乎規定。

此外，前台大校長孫震昨天就召開記者會強調，校務會議多數支持遴選委員會的決議（管中閔為校長當選人），教育部卻不接受、聽不見，痛批教育部長吳茂昆傷害台大和高教。台大教授郭華仁則在臉書抨擊，是台大校務會議把大學自主給掐殺了。

行政院長賴清德表示，台灣社會不會允許政府、政府也不敢去傷害大學自治；同時，社會也不會接受任何一個人以大學自主作為護身符躲在後面，迴避個人的責任。教育部的准駁有沒有依據當選人的適法性及適格性做判斷，社會可以公評。