降低褪黑激素分泌 LED路燈藍光恐致癌

2018-04-30

手機、平板電腦…也會發藍光

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國與西班牙研究團隊發現，發光二極體（ＬＥＤ）路燈散發的藍光，恐降低大腦中褪黑激素的分泌，進而提高荷爾蒙有關癌症的罹患率，女性罹患乳癌的機率高出一．五倍，男性罹患攝護腺癌的機率則多兩倍。研究人員指出，這項發現也可應用於會發出藍光的智慧型手機、平板電腦及ＬＥＤ廣告看板，「因為生理學原理相同」。

這份發表於「環境健康展望」（Environmental Health Perspectives）期刊的研究，針對西班牙巴塞隆納與馬德里四千名年齡介於二十至八十五歲的居民，進行健康與流行病學的資料比對，其中兩千人為乳癌或攝護腺癌患者，另外兩千人為對照組。

男罹攝護腺癌 女患乳癌機率高

巴塞隆納全球健康研究所（ISGlobal）發現，夜晚暴露於戶外藍光較多的女性，罹患乳癌的機率比暴露較少者高一．五倍；至於男性，暴露較高者罹患攝護腺癌的機率則高出兩倍。研究人員也發現，利用窗簾等方式隔絕戶外藍光的居民，罹癌率較低。暴露室內人工光線較高的男性，罹患攝護腺癌的機率則提高二．八倍。在該研究中，室內人造光的暴露狀況是透過問卷來確定，戶外光則是由國際太空站（ＩＳＳ）攝得的夜晚影像加以評估。

該研究第一作者、英國艾希特大學（University of Exeter）環境永續研究所博士德米奎爾（Alejandro Sanchez de Miguel）指出，這項研究首次直接觀測較高解析度的光色，並將其與個案關聯。此前的研究也利用衛星影像測量大都市夜晚的人造光強度，但該研究首次聚焦於藍光。

藍光的波長比可見光譜中其他光短，亦即它比其他類型的可見光能量較高。藍光抑制腦中褪黑激素的分泌已廣為周知，該荷爾蒙在晚間九時至早上八時分泌，主要功能是控制人體的生理時鐘，褪黑激素濃度低時雌激素濃度將增加，進而有引發乳癌之虞，並可能增加基因突變機率，降低ＤＮＡ的修補，並削弱免疫系統，凡此種種都將提高攝護腺癌的罹患風險。

不過，並非所有ＬＥＤ燈都會散發藍光，只有色溫超過三千Ｋ（Kelvin）才會。