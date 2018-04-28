學者：中國對台政策 搞外交大包圍

2018-04-28

〔記者施曉光／台北報導〕前中國國台辦主任張志軍出任海協會長，學者昨分析指出，由於中國國家主席習近平對台政策沒有展現彈性與調整，張志軍恐在兩岸協商上難有發揮機會；也有學者認為，隨著張志軍的人事確定，中國儼然形成一個對台政策的「外交大包圍」，未來台灣所面臨的壓力恐會更大。

淡江大學國際關係與戰略研究所教授翁明賢指出，張志軍從國台辦主任轉任海協會長，基本上是中國大陸對台戰略的一個關鍵布局，因為張志軍是外交出身，又擔任多年國台辦主任，雖然對兩岸關係沒有太多突破，但至少穩定中國對台政策底線，也就是「九二共識」、「一中原則」。

張志軍新職 將拉攏台灣青年

翁明賢指出，這方面是顯現北京累積過去對台政策議題的重新思考，加入對台戰略包圍空間，未來兩岸關係不僅面臨內部壓力，還有外部壓力。張志軍加上自聯合國大使卸任的國台辦主任劉結一，以及社科院台研所所長楊明傑，會形成一個中國對台政策的「外交大包圍」，因這幾個人都熟稔外交，可能會從台美關係的角度切入，對於美國通過「台灣旅行法」後，台美關係升溫，給台灣帶來更大壓力。

中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程則認為，張志軍擔任多年國台辦主任，在兩岸關係上很有經驗，熟悉海協會業務，對兩岸關係困境也非常了解，但問題在於海基會、海協會在目前兩岸關係的困境下，究竟能扮演何種角色？如果北京方面對台政策沒有進一步調整或出現更多彈性，兩會進入協商的機會不大。

因此，林文程對於張志軍在兩岸無法協商下，究竟能發揮多少功能，抱持質疑態度。

不過他也說，張志軍擔任國台辦主任的末期，海協會已經轉為對台商服務，因此未來張志軍的主要工作重點應該在於服務台商、拉攏台灣青年，至於兩岸關係的推展，應該不致產生太大變化，一切關鍵仍在於習近平的政策能否展現彈性。