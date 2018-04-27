國軍展監偵實力 公布中國軍機照

2018-04-27

解放軍軍機10天內4度「繞台」

〔記者涂鉅旻、鍾麗華／台北報導〕中國解放軍的六架軍機昨上午自宮古海峽飛向西太平洋後，自巴士海峽返航，也是十日內第四度「繞台」，且中國空軍罕見地在結束演訓後，隨即宣揚「捍衛領土完整」成果。不過，國軍亦不甘示弱，除派戰機升空警戒，更拍下中國「轟六Ｋ」轟炸機、「運八」電戰機、「圖︱154」情報搜集機畫面，展現我國監偵實力。

中國解放軍本月趁著福建省泉州灣實彈射擊、遼寧號航空母艦北返之際，在四月十八日、十九日、廿日一連三天派軍機進行「遠海長訓」，皆依循宮古海峽、西太平洋、巴士海峽路線，順時針繞行台灣東部外海。根據日本防衛省情資，中國空軍昨亦派二架「轟六Ｋ」轟炸機、一架「運八」電戰機、一架「圖︱154」情報搜集機及二架型號不明的戰機，依循同樣路線繞行。

中國軍方以往多在演訓後一段時間，才公佈部分演訓資訊，昨搶在我國國防部、日本防衛省證實「遠海長訓」一事前，率先在中國空軍官方微博「空軍發布」揭露訊息。

中國國防部昨並舉行例行記者會，發言人吳謙回應媒體詢問表示，近日大陸空軍出動多型多架戰機開展海上方向實戰化軍事訓練，錘鍊提升維護國家主權和領土完整的能力。「至於你關心繞的哪個島，當然是中國的台灣島。」

中國嗆要對台獨採取行動

吳謙說，陸方採取一系列行動，針對的是島內台獨勢力及其活動，防止台灣民眾福祉因台獨圖謀而受到損害。「如果台獨勢力繼續恣意妄為，我們還將進一步採取行動。」

對此，我國國防部也不甘示弱回應，國軍第一時間即監偵掌握中國軍機動態，並依規定派遣機艦應處，確保我國海域、空域安全，期間並無異常狀況。

國防部昨也公佈拍到的中國軍機清晰版照片。這也是國軍自去年七月廿一日、十一月廿二日、十二月十七日後，第四度主動揭露中國軍機繞台相關畫面。官員表示，國軍公佈中國軍機畫面，是為展現我國監偵應處能力，但非歷次均公佈相關資訊，目的在於不讓對方摸清我國底細，軍方自有考量和分寸拿捏。

陸委會副主委邱垂正昨表示，對岸官員任何狂妄自大、蠻橫無禮的放話，完全無助於兩岸關係的改善，台灣人民與政府不會接受，更不會屈服。