美參議員提案 促對台軍售常態化

2018-04-27

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十五日報導〕在中國解放軍頻頻對台灣秀肌肉之際，美國參議員賈德納廿四日提出「二○一八年亞洲再保證倡議法案」，重申美國基於台灣關係法與六項保證對台灣的安全承諾；法案支持對台灣軍售常態化，以及增進華府與台灣之間的外交與國防接觸。

台灣外交部發表聲明表示感謝。據外交人士透露，法案在一○九項明訂美國總統應授權美國高階官員訪台，進一步確認了台灣旅行法的法律拘束力。這個條文原本出現在參議員盧比歐提出的台灣旅行法版本，後來參院採用眾院版本通過，才未被納入。

鼓勵台美外交軍事交流

這項法案是由賈德納提出，並由參議員盧比歐、卡登、馬基與楊恩擔任共同提案人，目前已排入外委會議程。目的在於呈現一個政策框架來展現美國對於維護一個自由且開放的印太地區，還有一個以法規為基礎的國際秩序之承諾。

法案全面地從國家安全與經濟政策來推展美國的利益及目標，並且要在印太地區推廣美國的民主、人權與法治價值；最後，法案是向印太地區的盟邦提供再保證，對敵手給予嚇阻。

在國家安全方面，法案授權連續五年，每年撥款十五億美元加強美國在印太地區的部署；對美國的盟邦，如日、韓和澳洲提出再保證，並與東南亞國家建構安全夥伴關係；透過最大施壓和交往，設立一個能和平解除北韓核武的政策目標；美國應強化與印度的外交、經濟及安全關係；美國要在印太地區執行航行與飛越的自由；推展與盟邦的網路安全合作；設定美國政策以有效進行軍控和防止核武擴散。

在經濟交往部分，法案主張推展與印太地區的經濟合作，是美國經濟成長與企業成功不可或缺的元素；法案授權美國與印太國家展開雙邊與多邊貿易協商；拓展美國在印太地區的商業能見度；授權美國政府對竊取美國智財權的國家進行懲罰；要求美國提出新政策以輸出能源。

最後在推展美國價值部分，法案授權連續五年，每年撥款一億五千萬用來支持民主、法治與公民社會，包括每年一千萬用於支持北韓的資訊自由；要求美國政府對人口販運做額外努力；授權美國對違反人權者進行制裁。