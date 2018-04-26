啥米！官員喝花酒 判不算貪污

2018-04-26

〔記者黃建華、黃欣柏／綜合報導〕交通部觀光局茂林國家風景區管理處前處長許正雄被控收回扣，還和副處長楊國聰接受包商花酒招待，雖行賄和請花酒的被告都「認罪協商」承認犯行，但高雄地院審理後大逆轉，指出認罪被告可能為了脫罪而做出損人利己證詞，還認為官員受招待喝花酒雖有悖官箴，但不算貪污，非貪污治罪條例所處罰的行為，將兩名官員均判無罪。

茂林風管處前處長涉貪 一審無罪

一位警務官員昨獲悉「官員接受包商招待喝花酒不算貪污，不受處罰」判決，戲稱：「合議庭算是相當知道民瘼！」不少民眾則認為官員接受承攬政府工程的業者花酒招待竟然沒事，豈非鼓勵不肖公務員更可肆無忌憚地「敢吃敢喝」。

檢方起訴指控，時任茂林風管處長的許正雄，二○一一年起向承攬「六龜區及賽嘉樂園遊憩服務設施工程」委託設計監造（決標金額三百六十九萬五千元）的劉姓建築師，索討決標金五％回扣，劉證稱許共拿了八十一萬元，還不包括接受招待上理容院按摩等的花費。

檢方另控，許、楊兩人接受承攬「六龜遊客中心舊址遊憩服務設施整建工程」（決標金額一千五百八十七萬元）的吳姓、林姓包商招待吃大餐，再到「香格里拉」酒店續攤喝花酒，兩包商承認招待花酒飲宴；檢方將劉、吳、林三人緩起訴，將許、楊起訴。

高雄地院審理時，許正雄否認索回扣，楊國聰則對受邀涉足不正當場所「認錯」；劉姓建築師也改口稱，他在偵查時講出領款交給許的數字，都是「憑印象」，有些錢是自用，公司帳冊列的公關費也與此無關。

至於兩包商也「修正」原本認罪的供述內容，表示檢方告知招待公務員喝花酒就不對，他們才認罪，其實邀兩官員吃喝只是在做關係，沒要求在工程上給方便或驗收放水等。

合議庭：接受飲宴 非等同收賄

合議庭據此認為，劉、吳、林等人的認罪證詞，積極事證有待商榷；至於招待官員喝花酒，這樣的請客文化存在已久，雖有悖公務員守份自持官箴，但業者為期建立「特別私交」招待的飲宴行為，非等同貪污治罪條例所處罰的職務上行為，如果無法證明官商間有合意對價關係，充其量只是違反公務員行政倫理範疇，依此將兩官員判決無罪，可上訴。