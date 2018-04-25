國民黨提復議 當沖降稅延長生變

2018-04-25

〔記者邱燕玲、林良昇、陳永吉、吳佳蓉／台北報導〕當沖降稅延長優惠案昨天下午在立法院遭國民黨團復議，以做為與執政黨談判軍人年改案的籌碼，但也導致接軌延長優惠措施生變，將對股市造成影響。民進黨團總召柯建銘昨晚受訪時痛批，國民黨此舉將對股市造成重大波動，「再怎麼野蠻也不能拿股民祭旗！」券商公會則嚴正呼籲，股市非政治犧牲品，國民黨團應儘速撤回復議案。

券商公會︰股市非政治犧牲品 速撤復議

立法院二○一七年修正通過證交稅條例修正案，從二○一七年四月廿八日起，台股當沖交易的證交稅率由原本的千分之三降為千分之一．五，實施期間為一年，即至今年四月廿七日止，立院於四月十三日三讀通過延長三年八個月至二○二一年底，預計從廿八日起實施。

不料國民黨團對此案提出復議，導致接軌延長優惠生變。柯建銘說，這是國民黨為了軍人年改進行惡鬥，此舉將對股市造成重大波動，呼籲國民黨懸崖勒馬，「再怎麼野蠻也不能拿股民祭旗！」

國民黨團書記長李彥秀批評，民進黨佔有國會多數之後，每一個重大法案都要照民進黨進度照表操課，完全沒有留給在野黨溝通協調的空間，粗暴蠻橫的態度，完全失去民主精神。民進黨如果那麼在乎台股衝擊，就應對於法案審議更加用心，也應多跟在野黨溝通，而非無視在野黨意見與協商要求。

民進黨立委江永昌昨表示，國民黨此舉簡直幼稚，當沖降稅將在今年四月廿七日就到期，此舉將可能導致股市動盪，國民黨若對其他法案有意見，也不能亂開刀，若真的反對當沖降稅應該在委員會討論或院會二讀時就提出意見，而不是濫用議事程序意圖影響金融市場，「若投資人權益受損，應該找誰求償？」

券商公會對此表示，復議案造成的不確定性，將使得近日已因外在因素下跌的股市雪上加霜，更將造成資本市場之動盪與不安，影響數百萬投資人權益，呼籲國民黨團應儘速撤回復議案。

財政部表示，修法若無法在本週四經總統公布施行，廿八日起就得恢復成千分之三稅率課徵，將增加投資人交易成本，也恐對交易量造成衝擊，日後再恢復減半優惠，還將產生退稅問題，盼立院各黨團支持，儘速完成修法。