來台境外生黃金交叉 新南向學生超越中生

2018-04-23

〔記者黃以敬、吳柏軒／台北報導〕新南向招生奏效、境外生結構更趨國際化！教育部最新統計，一○六年大專校院境外學生十一萬七九七○人、再創歷史新高，其中新南向國家學生增達近三萬八千人，是近年開放中國學生就讀學士班以來，罕見出現超越中生的黃金交叉，不僅補足中生漸減缺口，更讓外籍生出現結構性改變、減少倚賴中生，而更落實國際化。

去年境外生近11.8萬 再創新高

中生來台雖因兩岸情勢而縮減，但去年總數三萬五三○四人、仍是單一國家最多，值得注意的是，其中主要是較受對岸大學控制、來台不到一年或半年的短期研修生大減，去年二萬五八四二人、較前一年減約六千八百多人，但學位生仍在增加，去年九四六二人，較前年增一二五人、比一○四年增一六四九人。

新南向區域國家的學生來台則達三萬七九九九人，逐年走高。其中，馬來西亞學生最多、有一萬七○七九人，較前一年增逾千人、成長六．四％；其次印尼生六四五三人、也增逾千人；越南學生則成長最多，去年七三三九人、增達五十四％。

高教界指出，中國短期生減少，去年中更將學位生來台名額減千名，顯示兩岸難免政治因素、中國管制影響。教育部國際司則分析，去年境外生十一萬七九七○人，比前年增○．九％再創新高，主因新南向計畫推動，日、韓、蒙古及美國學生也有成長，補充中生缺口，且新增外籍生多屬長期學位生，對高教是較穩定生源，助益大；政府歡迎中生立場不變，但也將更拓展國際多元生源。