2018-04-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓勞動黨最高權力機構─中央政治局，二十日召開中央委員會第七屆第三次全會，決定廢棄咸鏡北道吉州郡豐溪里核試場，並宣布自二十一日起，全面停止核試和試射洲際彈道飛彈。領導人金正恩在會中表示，北韓的核武實戰化事業已完全驗證，核試與試射中、長程與洲際彈道飛彈已無必要，故決定關閉該核試場。他還宣布，將舉全黨、全國之力，投入經濟建設。

不再「搗彈」 美韓歡迎、日存疑

雖然金正恩沒有提到要廢除已經建造的核武和長程飛彈，但美、中、日、俄、南韓、歐盟均表示歡迎。美國總統川普二十一日為此發了兩則推文，表示這對北韓和全球都是非常好的消息，也是一大進展，他期待「川金會」。南韓總統文在寅表示，這對實現半島非核化的目標，乃極具意義的進展，可望替本週舉行的「文金會」及將來的川金會營造有利氣氛。

日本首相安倍晉三則是態度審慎，警告將好好關注北韓今後是否全面、可查證、不可逆地放棄發展核武和飛彈。日本防衛大臣小野寺五典亦呼籲，現在不能放鬆，應維持對北韓最大程度施壓。

中國外交部發言人陸慷說，北韓此一決定有助推動朝鮮半島非核化與半島問題的政治解決進程，中國將繼續為此發揮積極作用。俄羅斯外交部並呼籲，美國與南韓應減少在區域內的軍演活動。

勞動黨二十日通過題為「關於為了符合革命發展新階段，要求全力建設社會主義經濟」的決定書，指稱停止核試旨在推動國際社會裁減核武的重要進程，將積極參與國際間致力於全面停止核試的作為。只要其他國家不以核武威脅北韓，北韓絕不會動用核武，也不會轉移核子技術。平壤將與周邊國家及國際社會密切溝通對話。

兼任勞動黨和北韓國務委員會委員長的金正恩宣稱，（成為核武國家的）歷史偉業已實現，「集中精力發展經濟建設」將是勞動黨現階段嶄新的戰略路線。

分析家對金正恩此舉看法分歧。國際危機組織（ＩＣＧ）研究員平克斯頓認為，這當然是正面的發展，但還需進一步的作為。南韓「北韓大學院大學」教授楊武仁（譯音）指出，北韓的目的在於設法讓美、朝關係正常化，確保金氏政權不會被推翻，並使國際間解除對北韓的經濟制裁。